Köln gegen FC Bayern live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Die Bundesliga-Saison 22/23 neigt sich dem Ende zu. Es sind nahezu alle Partien ausgetragen, lediglich der 34. Spieltag steht noch bevor. Am letzten Spieltag stehen sich der 1. FC Köln und der FC Bayern München gegenüber. Dieser Tag hält in der Regel viele Überraschungen bereit. Es entscheidet sich nicht nur, wer absteigt, wer es in die Champions League oder Europa League schafft, sondern in diesem Jahr auch, wer Deutscher Meister wird. Für die Münchner eine Situation, die sie aus den letzten zehn Jahren nicht wirklich kannten. Der Titel stand für den Rekordmeister immer schon viel früher in der Saison fest, in diesem Jahr muss sogar noch gebangt werden.

Um Deutscher Meister werden zu können, ist ein Sieg gegen Köln Pflicht. Dann kommt es auf die Partie zwischen Dortmund und Mainz an - gewinnt der BVB hat Bayern die Meisterschaft verpasst. Wann ist die Partie zwischen Köln und Bayern? Wie läuft die Übertragung ab? Wir haben die Details.

Köln vs. Bayern: Termin und Uhrzeit der Bundesliga-Partie

Am letzten Spieltag der Saison werden laut Spielplan der Bundesliga 2022/2023 alle Partien zur selben Zeit ausgetragen, um ähnliche Bedingungen schaffen zu können. Das bedeutet in diesem Jahr, dass alle Spiele heute am 27. Mai 2023 um 15.30 Uhr ausgetragen werden - so auch die Partie zwischen Köln und dem FC Bayern München. Anstoß ist in Köln - das bedeutet, dass die Bayern auswärts um die Meisterschaft spielen müssen.

1. FC Köln - Bayern München heute live im TV und Stream: Bundesliga-Übertragung am Samstag

Die Übertragung der Bundesliga 2022/23 fand in diesem Jahr auf mehreren Sendern statt, wobei DAZN und Sky die meisten Spiele zeigten. Nur wenige Partien wurden im Free-TV auf Sat.1 ausgestrahlt. Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und dem FC Bayern München wird es heute - wie alle anderen Samstagsspiele - nur beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen geben. Dafür ist ein kostenpflichtiges Abo nötig.

Hier ein Überblick der wichtigsten Infos und Eckdaten rund um das Spiel:

Spiel: 1. FC Köln vs. FC Bayern München , 34. Spieltag der Bundesliga 2022/23

vs. , 34. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Samstag, 27. Mai 2023

Samstag, 27. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: RheinEnergieSTADION, Köln

RheinEnergieSTADION, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Stream: Sky

Köln gegen den FC Bayern heute im Bundesliga-Radio

Im Bundesliga-Radio können Sie das Match gratis verfolgen. So bekommen sie alle wichtigen Entwicklungen im Spiel mit, ohne ständig auf den Bildschirm schauen zu müssen.

1. FC Köln vs. FC Bayern München: Das ist die Bilanz

Damit der FC Bayern München auch in diesem Jahr wieder Meister wird, ist ein Sieg gegen Köln Pflicht und ein Blick auf das Spiel zwischen Dortmund und Mainz notwendig. Verliert der BVB gegen Mainz und Bayern gewinnt in Köln, so kommt die Schale auch zum 11. Mal in Folge nach München. Die Chancen auf einen Münchner Sieg in Köln stehen gut. Insgesamt sind die beiden Teams in deren Vereinsgeschichte 103 Mal aufeinandergetroffen, wovon Bayern 55 Spiele gewann. 24 Mal gewann Köln, ebensooft wie die beiden Mannschaften sich mit einem Unentschieden zufrieden geben mussten. In der laufenden Saison gab es für die beiden Teams in der Hinrunde ein 1:1 unentschieden. Das sind die Ergebnisse der letzten 3 Begegnungen: