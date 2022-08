Köln gegen Schalke live im TV und Stream: Termin und Übertragung

Die Übertragung des Bundesliga-Spiels Köln gegen Schalke gibt es heute live im TV und Stream. Auch im Free-TV? Wie liegt der Termin? Hier bekommen Sie alle Infos zu dem Match.

Für die Bundesliga beginnt nach einer Pause zum Erholen und Neusortieren die von den Fans mit Sicherheit heiß erwartete neue Spielzeit. Der Spielplan der Bundesliga 2022/23 umfasst 34 Spieltage und startet am 5., 6. und 7. August 2022 mit diesen neun Begegnungen:

Eintracht Frankfurt gegen Bayern

gegen Bayern Bochum gegen Mainz

gegen Augsburg gegen Freiburg

gegen Wolfsburg gegen Werder Bremen

gegen Union Berlin gegen Hertha

gegen Mönchengladbach gegen Hoffenheim

gegen Dortmund gegen Leverkusen

gegen VfB Stuttgart gegen RB Leipzig

gegen Köln gegen Schalke

Eines der Spiele des ersten Spieltags wird also zwischen dem 1. FC Köln und Schalke 04 ausgetragen. Sie wollen mehr über dieses NRW-Derby erfahren? In unserem Artikel liefern wir Ihnen nicht nur Facts & Figures rund um Übertragung, Termin und Uhrzeit. Sie finden auch noch ein paar andere nützliche Infos zu den beiden Teams und ihrer sportlichen Bilanz.

1. FC Köln -Schalke 04: Termin und Uhrzeit für den Anstoß der Partie in der Bundesliga

Köln trifft am Sonntag, 7. August 2022, auf Schalke 04. Der Anpfiff des Spiels findet um 17.30 Uhr im Kölner Rheinenergie-Stadion statt.

Köln vs. Schalke: Übertragung im TV und Live-Stream beim Fußball - auch gratis im Free-TV?

Nur die wenigsten Spiele der Bundesliga sind im Free-TV zu sehen - die Übertragung des Spiels 1. FC Köln -Schalke 04 läuft ausschließlich im Pay-TV bei DAZN. Hier haben wir die wichtigsten Informationen rund um das Spiel im Überblick zusammengefasst:

Spiel: 1. FC Köln -Schalke 04, 1. Spieltag der Bundesliga 2022/23

-Schalke 04, 1. Spieltag der Bundesliga 2022/23 Datum: Sonntag, 7. August 2022

Sonntag, 7. August 2022 Uhrzeit: 17.30 Uhr

17.30 Uhr Ort: Rheinenergie-Stadion, Köln

Rheinenergie-Stadion, Übertragung im Free-TV: -

- Übertragung im Pay-TV: DAZN

Übertragung im Live-Stream: DAZN

Übertragung der Bundesliga 2022/23 live im TV und Online-Stream

Wollen Sie die Spiele gemütlich von zu Haus aus verfolgen? Die Übertragung der Bundesliga 2022/2023 live im TV und Stream laufen in der Spielzeit 2022/2023 in erster Linie über die Sender Sky und DAZN. Nur einige wenige Spiele kann im Free-TV miterleben - bei Sat.1 nämlich.

Köln gegen Schalke: Infos und Bilanz

Beide Teams haben vor dem Spiel personelle Probleme: Nach dem bitteren DFB-Pokal-Aus der Kölner gegen den Zweitligisten Jahn Regensburg fehlten gleich vier angeschlagene Spieler beim Training: Timo Hübers, Benno Schmitz, Top-Torjäger Anthony Modeste und der ehemalige Schalke-Star Mark Uth. Damit könnte ausgerechnet Uth das Wiedersehen mit seinem Ex-Verein verpassen. Und auch die Königsblauen habe so ihre Sorgen: Danny Latza und Simon Terodde konnten beim Pokalspiel beim Bremer SV (5:0) nicht mitmischen, weil sie verletzt waren. Latza trainiert zwar mittlerweile wieder mit, aber Terodde arbeitet noch an seiner Teilnahme von der ersten Minute an - Schalke-Coach Frank Kramer zeigt sich in dieser Hinsicht etwas skeptisch.

Generell sieht die bisherige Bilanz der beiden Vereine laut fussballdaten.de folgendermaßen aus: Von insgesamt 104 Begegnungen konnten die Kölner 47 für sich entscheiden, die Mannen von Schalke nur 34. Unentschieden endeten demzufolge 23 Partien. Das Torverhältnis liegt bei 185:152 zugunsten der Spieler aus der Domstadt.