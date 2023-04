Mad Lions und G2 ziehen in die Playoffs der LoL LEC ein

Mad Lions und G2 Esports haben sich die letzten beiden Plätze in den Playoffs der LEC geschnappt.

In der Gruppenphase der League-of-Legends-Liga haben sich die Teams in ihren Duellen gegen Astralis und Koi durchgesetzt.

"Wir haben unseren inneren Frieden gefunden", sagte Matyáš "Carzzy" Orság von Mad im Interview nach der Serie. "Wir streiten nicht mehr miteinander und haben wieder eine gute Teamatmosphäre. Das ist einer der wichtigsten Punkte, warum wir jetzt so viel besser spielen."

Nach einer schwierigen regulären Saison hat die Leistung von Mad in der Gruppenphase immer mehr Fahrt aufgenommen. Astralis hielt zwar in beiden Partien der Best-of-Three-Serie zu Beginn noch mit, musste sich dem Vizemeister aus der Winter-Saison letzten Endes aber klar mit 0:2 beugen. Mit der Qualifikation für die Playoffs hat Mad nun wieder eine aussichtsreiche Position auf den verbleibenden MSI-Platz.

Trotz des 2:1-Ergebnisses war auch die Serie zwischen Koi und G2 eindeutig. Koi konnte sich zwar den Auftaktsieg sichern, doch dann schlug G2 in zwei dominanten Spielen zurück und zog in die Playoffs ein. Dort trifft der Titelverteidiger nun in einer Wiederauflage des Winter Finales auf Mad Lions.

(dpa)