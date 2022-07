Sky und DAZN bieten Kombi-Abo für Bundesliga und Champions League an

Die Streaming-Anbieter Sky und DAZN tun sich zusammen und ermöglichen es den Fußball-Fans, die wichtigsten Wettbewerbe im Fußball mit einem Paket zu verfolgen. Mit dem neu geschaffenen Kombi-Abo.

Eine gute Nachricht für viele Fußball-Fans kurz vor dem Beginn der Saison 2022/23: Die Streaming-Anbieter Sky und DAZN haben ein Kombi-Abo angekündigt, mit dem Fußballspiele der zwei wichtigsten Fußball-Wettbewerbe aus deutscher Sicht zu einem vergünstigten Preis live angesehen werden können. Das Kombi-Paket umfasst Partien der Bundesliga und der Champions League und wird zunächst nur Neukunden angeboten.

Kombi-Abo von Sky und DAZN für 39 Euro im Monat erhältlich

Der Preis für das Kombi-Abo beträgt 39 Euro im Montag. Das Paket für umfassendes Fußball-Streaming hat eine Laufzeit von 12 Monaten. Die Gesamtkosten belaufen sich damit auf 468 Euro. Für dieses Geld bekommen deutsche Fußball-Fans ein volles Abonnement von DAZN. Außerdem umfasst das Abo das Sky-Bundesliga-Paket und Sky Entertainment. Dadurch werden die beiden Wettbewerbe im Profifußball abgedeckt, die sich in Deutschland der größten Beliebtheit erfreuen.

Auf DAZN sind viele Spiele der Champions League und ausgewählte Partien der Bundesliga zu sehen. Das betrifft die Freitagsspiele und Sonntagsspiele der besten deutschen Liga. Auch die Europa League und viele weitere Sportarten neben dem Fußball können bei dem Streaming-Anbieter verfolgt werden. Sky bietet alle Samstagsspiele der Bundesliga und das volle Programm in der 2. Bundesliga. So gehen Fußball-Fans einzig die Dienstagsspiele der Königsklasse durch die Lappen, welche von Amazon gezeigt werden. Dafür wird ein kostenpflichtiges Abo benötigt.

Sky: Fußball-Fans können durch Kombipaket rund 150 Euro sparen

Laut Sky können alle Kundinnen und Kunden mit dem Kombi-Abo rund 150 Euro sparen. Separate Abos können vermieden werden. Der reguläre Preis von Sky liegt bei 324 Euro im Jahr. Das Jahresabonnement von DAZN kostet nach einem Preisanstieg 300 Euro. Die Rechnung dürfte also aufgehen. DAZN hatte seine Preise zum 1. August massiv erhöht. Die Monatspreise liegen nun bei 30 Euro. Zuvor war ein Abo des Sport-Streamingdienstes noch ungefähr für die Hälfte zu haben. Neukunden müssen diese Preise bereits seit dem Februar tragen.

Allerdings kann man Teile des Angebots auch günstiger erhalten. Das Bundesligapaket von Sky kann von Neukunden für 20 Euro im Monat für das erste Jahr erworben werden. Damit kommt man auf eine jährliche Gebühr von 240 Euro. Im Vergleich zum Kombi-Abo können Kunden in diesem Szenario aufs Jahr gerechnet noch 72 Euro statt 150 Euro sparen.

Das Kombi-Paket von DAZN und Sky ist nun bis zum 30. September 2022 buchbar. Für Fußball-Fans könnte es sich lohnen, früh dran zu sein. Am 15. Juli beginnt bereits die Saison in der 2. Bundesliga. Zu sehen werden die Spiele dann auf der Plattform Sky Q sein, was auch für alle anderen gebündelten Inhalte des Kombi-Abos gilt.

