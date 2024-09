Achtung Swifties, Football geht wieder los!

Es gibt sicher einfachere Schicksale für einen Mann, als mit Taylor Swift verheiratet zu sein. Wenn alle Welt der Pop-Ikone zu Füßen liegt und die große Hysterie ausbricht, sobald sie auftaucht, braucht es starke Nerven, Coolness und eine gesunde Portion Selbstbewusstsein, um sich nicht als bloßes Beiwerk zu fühlen. Glücklicherweise besteht da bei Travis Kelce keine Gefahr. Wer wäre für den harten Job des Swift-Ehemanns besser geeignet, als der gestandene Football-Profi der Kansas City Chiefs.

Er mimt bei dem ganzen Hype um seine Ehefrau genauso den Fels in der Brandung wie in seinen NFL-Spielen. Deswegen wird auch gern vergessen, dass in jeder halbwegs normalen, minder prominenten Familie eigentlich er der unangefochtene Superstar wäre. Er, der dreimalige Super-Bowl-Gewinner, der Ausnahmespieler, der in der National Football League (NFV) einen sportlichen Rekord nach dem anderen knackt.

Im Sog der Swiftie-Mania im Rampenlicht

Auch abseits des Footballfeldes hat Kelce keine Scheu, im Sog der Swiftie-Mania selbst ins Rampenlicht zu treten. So nutzte er die Sommerpause weidlich aus, um sich auf anderen Spielwiesen auszuprobieren. Seit der Hochzeit ist Kelce auch in Nicht-Sportler-Kreisen ein gefragter Mann. Das hippe Sport-Musik-Pärchen aus den USA hat seine Vorgänger, David Beckham und Posh-Spice Victoria, in Sachen Außenwirkung und Verdienst längst überflügelt. Und während die einen am liebsten für sich waren, lieben die zwei US-Stars den großen Auftritt vor den Fans.

Nicht nur, dass Kelce seine Liebste werbewirksam bei den Auftritten ihrer „Eras“-Tour begleitete, er übte sich auch als äußerst charmanter Gastmoderator der amerikanischen TV-Show „Saturday Night Live“ und produzierte mit seinem ebenfalls Football-spielenden Bruder als „Big Yeti“ (Kelce) und „Fat Batman“ (Jason) einen äußerst witzigen Podcast namens „New Heights“. Ganz nebenbei kaufte er Anteile an einem Rennpferd, das – wohl aus purem Zufall – „Swift Delivery“ (Schnelle Zustellung) heißt. Klare Sache, dass man als Swift-Ehemann in einen Galopper mit diesem Namen investieren muss.

Doch ab sofort ist für Travis wieder Football angesagt. Freitagnacht starten die Kansas City Chiefs gegen die Baltimore Ravens in die neue NFL-Saison. Neben Quarterback Mahomes wird Travis Kelce alle Blicke auf sich ziehen. Er will zum vierten Mal in Folge den Superbowl gewinnen und muss sich an diesem Vorhaben messen lassen. Ein hoher Anspruch. Der Offensivspieler ist jetzt 34 Jahre alt, die vergangene Saison war, abgesehen von den Play-offs, nicht seine Beste. Ehefrau hin, Rennpferd her. Nichts peppt das Image eines Footballers so auf wie ein Super-Bowl-Sieg.