Alle Jahre wieder: Über das Klagen des Sports

Handballer sind überlastet. Hockeyteams erhoffen sich einen Schub. Kennt mal alles. Beides sind Ausprägungen der fehlenden Relevanz des Sports.

Diesmal wird es sicher wirken. Weil steter Tropfen den Stein höhlt, und wenn genau ein Mal im Jahr gleich etliche Tropfen herniederprasseln, dann ist das ja auch regelmäßig. Also werden die Handballer künftig nicht mehr über die Überbeanspruchung klagen, die sie Monat für Monat ertragen. Weil nun auch Stefan Kretzschmar konstatiert hat, dass die Spieler viel zu häufig auf der Platte stehen, als dass es ansatzweise mit den gesundheitsfördernden Wirkungen in Einklang zu bringen ist, die Sporttreiben im Allgemeinen nachgesagt werden. "Ich mache mir Sorgen um die Belastung", sagte der Sportvorstand der Berliner Füchse, der sich als Spieler früher sämtlichen Gesundheitsrisiken trotzend in manngewordene Berge oder auf harten Hallenboden warf.

"Die Jungs reißen ein Pensum ab, das nicht mehr zu verantworten ist", sagte er, nachdem die Jungs wenige Tage nach der WM bereits wieder im Liga-Alltag keinerlei Rücksicht auf Bänder, Knochen oder anderweitiges Humankapital genommen hatten. WM, Liga, Europapokal, Pokal, EM – Handball ist immer. Pausen sind nie. Diesmal wird sich aber sicher etwas ändern, weil Vereine und Verbände sicherlich kapieren, dass ihr Geschäftsmodell nur dann nachhaltig ist, wenn die besten Spieler zu den wichtigsten Spielen in Top-Form sind.

Es wird keinen Hockey-Boom geben

Genauso stetig wie im Handball wird in anderen Sportarten der Wasserhahn einmal im Jahr tropfen gelassen. Vorwiegend in den Randsportarten. Exemplarisch diesmal: Hockey. Nach dem WM-Sieg vergangene Woche: Wasserhahn an. Torjäger Niklas Wellen glaubt, der Titel könne "dem Hockey einen unglaublichen Schub" geben. Naheliegender Gedanke. Erfolg schafft Nachahmer. Leider hat kaum jemand den Erfolg mitbekommen. Nachdem sich Fabian Hambüchen erfolgreich um die Reckstange gewickelt hatte, stürmten auch nicht sämtliche Mädchen und Buben die Dreifachturnhallen der Nation.

Handball, Hockey, Turnen – in verschiedenen Ausprägungen ist Nachhaltigkeit gefordert. Die schlicht nicht vorgelebt wird. Kinder können nicht mehr schwimmen, weil Eltern es nicht beibringen und in den Bädern Personal und Platz fehlen. Städtische Flächen werden von Supermarktparkplätzen gefressen, nicht von Sporthallen. Der Sport hat nicht die Relevanz, die er besitzen sollte. Schließlich ist er die beste Gesundheitsprophylaxe. Sozialer Kitt ja sowieso. Wenn er aber nicht einmal sorgsam mit sich selbst umgeht – hallo, liebe Handballer –, sind es einzig Tränen des Selbstmitleids, die tropfen.

Lesen Sie dazu auch