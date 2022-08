Andrea Petkovic will ihre Karriere beenden: Liebe, Andrea, Liebe!

Andrea Petkovic musste in ihrer Karriere auch immer wieder mit Hasskommentaren umgehen. Dagegen hier: eine persönliche Liebeserklärung.

Im Moment des Abschieds braucht es keine Zurückhaltung mehr. Da darf sie endlich mal raus, die Liebe. Aber vorher muss er weg, der Hass.

Der nämlich auf all jene, die Andrea Petkovic, als sie sich an die Spitze gekämpft hatte, mit abfälligen Bemerkungen heruntermachten, in Kommentaren auf Youtube etwa, über ihren in der Belastung muskulösen Körper, ätzten: dass so etwas bei den Frauen mitspielen dürfe. Zum Kotzen! Und zum Heulen, dass die junge Frau damals nicht anders konnte, als das an sich heranzulassen, ihren Ausrüster um Klamotten bat, die mehr verdeckten. Aber zum Glück und wie bei so vielem anderen: Sie hat damit (und vor allem wieder mit sich selbst) gerungen und ist daran gewachsen. Zu so viel mehr als einer mitreißenden Tennisspielerin, zu einer faszinierenden Person. Und – das ist die schönste Pointe auf den Hass, dass, wenn diese ekligen Trolle einmal die Welt nicht nur via Bildschirm wahrgenommen und beurteilt hätten, sondern Andrea Petkovic in Person begegnet wären, dann hätte ihnen aus Scham das kleinste Teil ihres Körpers abfallen müssen – zu einer hinreißenden Frau.

Andrea Petkovic ist echt witzig, sehr offen

Das zeigte die Bühnen-Erscheinung, zu der die Literaturliebhaberin auf Lesereise mit „Zwischen Ruhm und Ehre liegt die Nacht“ wurde, ihrem eigenen eindrucksvollen Buch über Tennis und Leben. Elegant im Abendkleid, aber völlig unprätentiös, mit strahlendem Lachen, aber auch von berührender Nachdenklichkeit, wenn sie erzählte: „Wir stehen allein auf dem Platz … Wenn wir verlieren, verlieren wir – samt Selbstwertgefühl, Überzeugungen und Größenwahn. Keine Ausreden: Wir sind im buchstäblichsten Sinne des Wortes an allem schuld.“ Und was es heißt, dass tatsächlich fast alle Turniere einer wie bei ihr ziemlich erfolgreichen Karriere mit diesem Gefühl enden.

Und persönlich, auf Social Media oder beim Interview-Termin: echt witzig, sehr offen und voll schön, die Andrea. Uneitel auch: Eine, die beim mutigen Auftritt im „Literarischen Quartett“ Demut zeigen, sich auch charmant über eigene Unzulänglichkeiten lustig machen konnte. Eine, die versucht, ehrlich zu sein, zu sich, aber auch öffentlich, und wenn es Tabus bricht. Etwa, als sie davon erzählte, wie problematisch es für eine junge Frau im Leistungssportdasein sei, die eigene Lust zu entdecken und zu leben. In ihrem Buch gesellte sich dazu eine träumerische Romantikerin … Ganz ehrlich: Was für eine Frau! Und wie schön, dass sie ihr Glück nun mit einem New Yorker Musiker gefunden zu haben scheint. Hoffentlich gibt ihr das sportliche Karriere-Ende Gelegenheit, noch weitere Bücher zu schreiben. Aber wenn sie von nun an lieber nur privat ihr Leben leben und möglichst genießen will: auch okay. Diese Liebe kennt keine Forderungen. Sie will nur eines: Alles Gute für Andrea Petkovic!

Lesen Sie dazu auch