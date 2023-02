Auf Kollisionskurs: Wenn sich ein Fußballer plötzlich in Luft auflöst

Plus Bei einem Fußballspiel in Spanien verschwindet ein Spieler plötzlich vom Bildschirm. Das hat weniger mit einem Wunder zu tun, als mit der digitalen Welt.

Manchmal kann es sich lohnen, ein Fußballspiel nicht live im Stadion, sondern zu Hause von der Couch aus zu verfolgen. Vor allem in den kalten Wintermonaten in die Kuscheldecke eingemummelt, während bewundernswert hart gesottene Fans Schnee und Wind auf der Tribüne trotzen.