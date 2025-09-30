Das Outing von Laura Freigang – und warum es egal sein sollte

Die Reaktion war der Sache angemessen. Auch wenn Laura Freigang das etwas anders sieht. Die Reaktion blieb nämlich weitgehend aus. Die deutsche Fußball-Nationalspielerin hatte sich in einem Video auf TikTok aus Versehen selbst geoutet. Sie hatte das Video für sich speichern wollen, es aber versehentlich hochgeladen, sagt sie. In dem Urlaubsvideo bezeichnet sie eine im Camper liegende Frau als ihr „gf“ (girl friend, deutsch: Freundin). Es habe sie überrascht, dass die Tatsache als so interessant erachtet wurde, sagte sie dem Tagesspiegel. Tatsächlich haben viele ihr Outing als überhaupt nicht interessant wahrgenommen. Weil viele es nicht mitbekommen haben – was viel zum Stellenwert des Frauenfußballs in Deutschland sagt. Aber auch, weil es den meisten egal ist, ob eine Nationalspielerin homosexuell ist – was wieder viel darüber verrät, wie es um öffentliche Meinung steht. In diesem Fall – und das kann auch mal wohlwollend bemerkt werden – hat die Gesellschaft große Fortschritte gemacht.

Die Sexualität einer Sportlerin sollte egal sein. Viele der deutschen Nationalspielerinnen gehen seit Jahren offen damit um und haben damit auch einen großen Beitrag zur Normalisierung geleistet. Die Frage, wie egal die Sexualität eines Profi-Fußballers ist, ist dagegen noch nicht zu beantworten. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Medien (neue und alte) überlaufen würden mit Berichten, wenn sich ein Nationalspieler outet. Verständlich ist das allemal und höchstwahrscheinlich wäre der Tenor auch ein positiver. Toll, dass er sich getraut hat. Es ist das Natürlichste der Welt. Es hat uns egal zu sein. All diese aufgeklärten Satzbausteine.

Wie würde die Reaktion auf das Outing eines Nationalspielers ausfallen?

Noch immer aber wird im Stadion oder vor dem Fernseher ein zu sanft gespielter Pass oder eine lasche Zweikampfführung als „schwul“ bezeichnet. Meistens freilich in Männerrunden. Die wenigsten würden sagen, dass sie homophob wären.

Es ist unwahrscheinlich, dass kein Spieler der Bundesliga homosexuell ist. Es sollte egal sein. Natürlich aber wären die Reaktionen auf das erste Outing spannend. Vor allem jene in Männerrunden. Ein Outing aber sollte nicht dazu dienen, die Neugierde anderer zu befriedigen. Es könnte für eine weitere Normalisierung sorgen. Ob es so kommen würde? Die Frauen sind da schon viel weiter. Wie so oft.