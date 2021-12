Das sind die wahren Schwergewichte der Fußball-Bundesliga

Plus Passend zum Fest und zu den kulinarischen Verführungen ist eine Analyse veröffentlicht worden, welcher Bundesligist den besten und welcher den schlechtesten Bodymaß-Index hat.

Die kulinarischen Versuchungen in Form von Lebkuchen, Christstollen, Plätzchen, Glühwein und Punsch setzen dem eigenen Bodymaß-Index schon vor dem Fest gewaltig zu. Auch ohne Weihnachtsmärkte. Mit dem Start in die Feiertage wird es nicht besser, wenn sich zusätzlich noch die Kalorien von Fondue, Raclette und Gänsebraten auf die Hüften schlagen. Dass sich nicht einmal Profifußballer unbekümmert solchen Verlockungen hingeben sollten, hat nun eine Erhebung der Informationsplattform Wettfreude unter 520 Spielern der 1. Bundesliga ans Tageslicht gebracht.