Das Virus entscheidet über den neuen Darts-Weltmeister!

Obwohl einige Spieler aufgrund eines positiven Corona-Tests bei der Darts-WM aus dem Turnier genommen wurden, geht das Spektakel im Alexandra Palace weiter.

Vier heiße Favoriten auf den Darts-Weltmeister-Titel sind schon weg vom Fenster. Hinausgekegelt aus dem Londoner Alexandra Palace nicht etwa von einem übermächtigen, Pfeil werfenden Konkurrenten, sondern von dem hinterlistigen Virus namens Corona. Doch die Veranstalter tun auch nach mehr als einer Woche Wettkampf weiterhin so, als würde es die weltweite Pandemie nicht geben. Sie ziehen ihr Spektakel so unerschüttert durch wie in jenen Jahren, als Corona nicht mehr war als eine mexikanische Biersorte – mit 3000 grölenden, trinkenden und schunkelnden Fans.

Sportliche Schwergewichte der Darts-Szene hat es bereits erwischt

Den meisten staunenden wie fassungslosen Menschen an den Bildschirmen, die die Hälfte der Familie an Weihnachten ausgeladen haben, um niemanden zu gefährden, war klar, dass es diese WM irgendwann erwischen muss. In Wettkampfwoche zwei ist es nun soweit. Die Schlinge zieht sich zu.

Wurde positiv auf das Coronavirus getestet: Darts-Star Michael Van Gerwen. Foto: Kieran Cleeves, dpa

Mit den positiven Tests von Michael van Gerwen, Raymond van Barneveld und Dave Chisnall hat es die ersten sportlichen Schwergewichte der Szene erwischt. Weitere werden folgen, weshalb schon erste Forderungen nach einem Abbruch der WM laut geworden sind. Da mag es verwundern, wenn van Gerwen sich bitterlich beklagt. Er sei „wirklich enttäuscht, verwirrt, wütend, wie meine Weltmeisterschaft endet. Ich hätte dieses Ergebnis nie erwartet“. Angesichts dieser naiven Verwunderung fragt sich unsereiner schon, wo der Niederländer eigentlich die letzten eineinhalb Jahre verbracht hat.

Auf alle Fälle hat nun erst einmal derjenige Darts-Profi die besten Chancen auf den WM-Titel, der bis zum Finale am 3. Januar negativ bleibt. Eine sportlich faire Meistersuche sieht anders aus.

Darts-Weltverband PDC zeigt sich unerschüttert

Doch das alles scheint den Darts-Weltverband PDC nicht wirklich in seinen Grundfesten zu erschüttern. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass Londons Bürgermeister schon vor zwei Wochen für seine Stadt angesichts der Omikron-Verbreitung den Katastrophenfall hat ausrufen lassen. Die WM-Organisatoren sehen bis jetzt keinen Grund, ausgerechnet vor dem anstehenden Viertelfinale die Spaßbremse zu geben. Schließlich steht eine Menge Geld auf dem Spiel, wenn Werbeverträge nicht eingehalten werden können.

Lesen Sie dazu auch

Stattdessen lässt der Weltverband weiterhin stoisch die Massen an den Tischen des Ally Pally toben und hofft, am 3. Januar doch noch einen gesunden und halbwegs erfolgreichen Weltmeister präsentieren zu können. Einen, der neben der Pfeil werfenden Konkurrenz vor allem das Virus am besten in Schach halten konnte.