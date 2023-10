Den Augsburger Panthern fehlen zwei Reihen

Plus Der Paradesturm der Augsburger Panther mit den beiden Finnen funktioniert. Doch dahinter klafft eine Lücke.

Das war zu erwarten, wenn auch nicht auf Anhieb. Die vorab mit viel Vorschusslorbeeren versehenen Neuzugänge aus Finnland funktionieren. Kapitän Anrei Hakulinen führt nach neun Spielen die teaminterne Scorerliste mit sechs Vorlagen und drei Toren an. Sein Kumpel Jere Karjalainen glänzt als fünffacher Torschütze. Für Liga-Neulinge ist das ein überzeugender Start, der einiges für den weiteren Saisonverlauf erwarten lässt. Auch die vierte Angriffsreihe mit Nationalstürmer Samuel Soramies als Kopf und seinen beiden schnellen Außen Luca Tosto und dem zweifachen Torschützen Moritz Elias erfüllt ihre Aufgabe als Defensivreihe. Doch dazwischen klafft eine Lücke. Trainer Christof Kreutzer muss in der Offensive ein Problem lösen. Wirklich funktionierende Reihen Nummer zwei und drei, die sich maßgeblich an der Torproduktion beteiligen, hat der AEV-Coach bislang nicht gefunden.

Auch eine zweite Überzahl-Formation fehlt bislang. Während auch hier die finnischen Nationalstürmer Karjalainen und Hakulinen im Verbund mit ihrem Landsmann und Verteidiger Otso Rantakari ein stabiles Gerüst für eine Powerplay-Reihe bilden, fällt die zweite Formation ab. Die Hoffnungen ruhen hier auf der Rückkehr von David Warsofsky. Der bislang verletzte US-Amerikaner hat in der vergangenen Saison bewiesen, dass er wie ein Quarterback das Powerplay leiten kann.

