Den Zipperlein des Alters trotzen

Plus Wenige Ausnahmeathleten und -athletinnen schaffen es, sich über den 40. Geburtstag hinaus im Spitzensport zu behaupten. Und dann ist da noch der 65-jährige Golf-Profi Bernhard Langer.

Die unerbittlich fortschreitende Lebenszeit ist im Leistungssport die größte Krux für die, die nach Siegen, Medaillen und Titeln streben. Jedes Jahr älter zu werden und zu spüren, dass der Körper seine Zipperlein bekommt und immer längere Regenerationsphasen einfordert, ist auf Dauer frustrierend. Das lässt die Athleten und Athletinnen dann darüber nachdenken, wann die richtige Zeit gekommen ist, die Karriere zu beenden. Entscheidend dafür, wie lange sich dieser Zeitpunkt hinauszögern lässt, ist mitunter natürlich auch der Sportart geschuldet.