Auf Glück allein kann der FCA nicht bauen

Plus Es wird immer bedrohlicher für den FCA im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga. Zumal die direkten Konkurrenten einen besseren Eindruck vermitteln als die Augsburger.

Die reine Faktenlage beim FCA ist mehr als niederschmetternd und verursacht bei den Verantwortlichen hoffentlich schon längst mehr Emotionalität und Aktionismus, als das nach außen hin sichtbar ist. Magere 22 Punkte nach 23 Saisonspielen, mit viel Glück gerade noch drei Zähler Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz, dazu die meisten Gegentore in den ersten zehn Minuten Spielzeit.