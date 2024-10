Wenn der FCA diese Demut behält, dann ist in dieser Saison noch einiges möglich

Wer das Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund verfolgt hat, kann fast nicht glauben, dass dies die die gleichen Spieler sind, die in Heidenheim 0:4 verloren haben, die in Leipzig 0:4 untergingen und die in Freiburg nach einem 0:1 einen 15-minütigen Blackout erlitten und 1:3 verloren. Wer das Spiel des FC Augsburg gegen Borussia Dortmund verfolgt hat, muss fast glauben, das waren schlecht gemachte Klone.

Robert Götz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

FC Augsburg Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BVB Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis