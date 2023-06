Der Lernprozess des Trainers und des Teams muss beim FCA weitergehen

Plus Enrico Maaßen hat in seinem ersten Bundesliga-Jahr das vorgegebene Minimalziel mit dem FC Augsburg erreicht. Was muss in der neuen Saison besser werden?

Die ersten Minuten des Saisonfinales des FCA in Mönchengladbach können stellvertretend für die erste Saison von Enrico Maaßen als Bundesliga-Trainer stehen. Der Trainer verteilte schon nach wenigen Minuten kleine Zettel, um seine Spieler taktisch neu einzustellen. Heißt: Er ist flexibel, reagiert auf Fehler, auch auf eigene, kann sich und seine Mannschaft auf neue Situationen ausrichten. Maaßen hat Fehler begangen, hat Lehrgeld bezahlt, auch im Umgang mit den verschiedenen Charakteren in der Mannschaft. Er hat manchmal die falsche Taktik gewählt, manchmal (zu lange) auf die falschen Spieler gesetzt, aber er hat auch immer wieder nachjustiert.

FCA: Attraktiv gegen gute Gegner, enttäuschend gegen die auf Augenhöhe

Diese Eigenschaften der Selbstreflexion wird er auch in der neuen Saison brauchen. Er muss Konstanz in die Leistungen seiner Spieler bringen. Der FCA hat teilweise attraktiven Fußball gespielt, aber meist nur gegen gute Gegner. Gegen Gegner auf Augenhöhe enttäuschte das Team oft. Das muss sich ändern.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen