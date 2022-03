Der Leser hat nicht immer recht

Corona sorgt für zu viele Ungerechtigkeiten und einen verzerrten Wettbewerb.

Der Kunde, also auch der Zeitungsleser, ist König und besitzt ein feines Gespür dafür, was richtig ist und was Quatsch. Er liegt fast immer richtig, nur in diesem einen Fall nicht. Als unsere Sportredaktion zu Beginn der Eishockey-Saison entschied, die Tabelle der Deutschen Eishockey-Liga nicht mehr nach Punkten und Toren, sondern nach dem Punktequotienten zu sortieren, erreichten uns empörte Leserzuschriften. Was soll der Unsinn? Nur weil die Ligenleitung den Quotienten als alleine gültigen Parameter für die Platzierung ausgibt, muss die Zeitung nicht gleich gehorchen. Auch ein Kollege aus der Redaktion wetterte, wir sollten mit dem „Schwachsinn“ aufhören und zur guten alten Tabellenberechnung zurückkehren.

Wenn uns alle die Corona-Pandemie einige Dinge gelehrt hat, dann zählen Demut dazu und die Bereitschaft, sich jeden Tag auf eine neue Situation einzustellen.

Über Sinn und Unsinn des Punkteschnitts diskutiert ein halbes Jahr nach Saisonbeginn niemand mehr. Angesicht einer Flut von Spielausfällen und der Tatsache, dass niemals alle DEL-Teams ihre 56 Vorrundenpartien werden austragen können, ist er die einzige Möglichkeit, eine Tabelle zu erstellen. Aber ist die auch gerecht? Sollte der Abstieg, auf den sich vor kurzem DEL und DEL2 nochmals verständigt haben, nicht doch ausgesetzt werden?

Die Pandemie trifft die kleinen Klubs härter als einige DEL-Platzhirsche

Die Zahl der Spielausfälle wegen Corona-Wellen in den Teams nimmt beängstigende Ausmaße an. Allein an diesem Wochenende sind Augsburg, Schwenningen, Berlin und Bietigheim außer Betrieb. Die AEV-Panther profitierten zuletzt von den Absagen, mussten nicht zweimal gegen das Spitzenteam aus Mannheim oder in Ingolstadt antreten. Ohne die Schlittschuhe zu schnüren, kletterte der AEV zwischenzeitlich auf Rang zehn und in die Play-offs. Gerecht ist das nicht.

Zudem trifft die Pandemie die kleinen Klubs härter als einige DEL-Platzhirsche. Dem EHC München beispielsweise ist es schnuppe, ob null oder 2000 Fans kommen. Voll wird das Stadion auch in Spitzenspielen nicht, weil München noch immer keine Eishockey-, sondern eine Fußballstadt ist. Im finanziellen Notfall überweist Red Bull ein paar Millionen mehr. Andere Klubs bluten unter dem Zuschauerschwund finanziell aus.

Corona sorgt für zu viele Ungerechtigkeiten und einen verzerrten Wettbewerb, wenn Zwölf-Mann-Teams gegen einen voll besetzten Kader antreten müssen. Deswegen, auch wenn es einige Eishockey-Kunden nicht gerne hören: Der Abstieg gehört für ein weiteres Jahr ausgesetzt.