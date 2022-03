Der Sport kann Putins Mauer des Schweigens durchbrechen

Die Bundesliga bezieht Stellung gegen den Krieg, Erik Lesser überlässt einer Ukrainerin seinen Instagram-Account. Warum diese Schritte wichtig sind.

Am zweiten Wochenende des Kriegs in der Ukraine hat die Bundesliga so deutlich wie selten in ihrer Geschichte politisch Stellung bezogen: Die Deutsche Fußball-Liga hat ihr Logo in den ukrainischen Nationalfarben gehalten. Vor den Spielen gab es Schweigeminuten und Solidaritätsbekundungen. Die Spieler wärmten sich in blau-gelben Shirts auf, im Stadion des VfL Wolfsburg war aus dem Mittelkreis sogar ein großes Peace-Zeichen geworden.

Und nun? Wird Putin deswegen seinen Angriff auf die Ukraine stoppen? Natürlich nicht. Und doch ist das Signal, das von einer gesellschaftlich derart beachteten Sportart wie dem Fußball ausgeht, wichtig. Das zeigt auch der Aufruf des ukrainischen Profis Andriy Yarmolenko. Der ehemalige Dortmunder, aktuell bei West Ham United, richtete unter der Woche einen emotionalen Appell an die russischen Nationalspieler, den Krieg öffentlich zu verurteilen.

Yarmolenkos Appell an Russlands Nationalspieler: "Ich flehe euch an"

Viele hätten ihm gegenüber das Vorgehen Putins kritisiert, öffentlich gemacht habe das aber keiner von ihnen: "Jungs, ihr habt Einfluss auf die Leute, zeigt es ihnen, ich flehe euch an." Der Fußball, der wegen seiner gesellschaftlichen Stellung gar nicht politisch neutral sein kann, war und ist immer eine Plattform.

Die Bundesliga ist eine der internationalen Top-Ligen, die auch Sportfans in Russland verfolgen. In einem Land, dessen Meinungsfreiheit so stark eingeschränkt und das von Desinformation derart geprägt ist, ist jedes "No War"-Plakat, das es über die Zensurhürde geschafft hat, ein Erfolg.

Lesen Sie dazu auch

Erik Lesser überlässt einer ukrainischen Biathletin seinen Account

Einen besonders eindringlichen Weg ging der Biathlet Erik Lesser. Der Ex-Weltmeister, der bei Instagram 140.000 Follower hat, überließ seinen Account 24 Stunden lang der ukrainischen Biathletin Anastassija Merkuschina. Diese postete darauf Bilder des Kriegs, von zerstörten Häusern und dem Leid der Menschen. Lesser setzt darauf, dass diese Bilder auch seine 30.000 russischen Follower erreichen.

Putin will seine Bevölkerung vor Informationen kontrollieren, Meinungsfreiheit einschränken. Der Sport kann diese Mauer des Schweigens durchbrechen, zumindest kurzzeitig. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.