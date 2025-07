Deswegen bitten wir um Entschuldigung

An dieser Stelle stand gestern ein Text, der von der vermeintlichen Unfähigkeit der Frauen handelte, Elfmeter zu schießen. Bei der abgelaufenen EM wurden lediglich 54 Prozent verwandelt. Sich an Vorurteilen abarbeitend, stand in dieser Kolumne unter anderem, dass Frauen nicht rechnen können, verschwenderisch mit Geld umgehen und keinerlei räumliches Vorstellungsvermögen besitzen. Auch das natürlich: Quatsch. Leider aber stand dort nicht, dass es eben das war: Quatsch. Der komplette Text: ein Eigentor. Er pauschalisiert und wertet ab, ohne klar erkennen zu geben, dass es sich um Ironie handeln soll. Deswegen bitten wir aufrichtig um Entschuldigung.

Nun folgt ein Teil, den Fußballfans nur allzu gut kennen. Die Analyse nach dem Spiel. Das Suchen nach Begründungen und Ausreden. Als eine solche muss es der geneigten Leserin (dem geneigten Leser freilich auch) vorkommen, wenn der Autor behauptet, es sei schlicht Pech gewesen, der Plan sei ein ganz ein anderer gewesen. Am Ende aber interessiert sich niemand für den Plan und im Journalismus existiert so etwas wie Pech nicht. Hier ähneln sich Fußballspiel und Artikel: Es zählt das Ergebnis.

Der Autor des gestrigen Artikels (der auch der Autor dieser Zeilen ist) nimmt allerdings für sich in Anspruch, kein Chauvinist zu sein. Das aber sollen freilich andere beurteilen. So wie sich auch ein Spieler möglicherweise andere Bewertungen geben würde als es der Trainer tut.

Zum gestrigen Ergebnis hat unter anderem geführt, dass der Matchplan nicht zu 100 Prozent durchgeführt wurde. Der nämlich sah vor, dass mit dem allerletzten Satz – unmittelbar vor dem Schlusspfiff praktisch – der komplette vorangehende Unfug eingefangen werden sollte. Ein risikoreiches Unterfangen. Eines, das schiefgehen konnte – und in diesem Fall krachend schiefgegangen ist. Jener vorgesehene letzte Satz hat den Weg leider nicht von der ursprünglichen Version in die endgültige Version geschafft. Nur online war (und ist) er zu lesen. In der Zeitung standen eine Reihe sexistischer Vorurteile, die in keinen Kontext eingebettet wurden. Ein schlimmer Fehler.

Einer, der uns in derart sicherlich nicht wieder passieren wird. Einer, der uns hoffentlich verziehen wird. Vor allem von den Frauen. Die sind es doch gewohnt, über die Unzulänglichkeiten der Männer hinwegzublicken. Von Männern, die es gut meinen, aber nicht gut machen.