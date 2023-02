Die Angst der Fans vor Torhüter Loris Karius

Loris Karius wurde vor vier Jahren im Champions League-Finale zur tragischen Figur, jetzt soll er wieder in einem Endspiel zum Einsatz kommen. Die Anhänger von Newcastle sind nicht begeistert.

Loris Karius haben wir vor vier Jahren ja alle schon einmal bemitleidet. Sie erinnern sich? Das war jener deutsche Fußball-Torhüter in Diensten des FC Liverpool, der sich im Champions-League-Finale 2018 in Kiew zwei so kapitale Böcke geleistet hat, dass Real Madrid mit 3:1 die Königsklasse gewann.

Viel Spott und Häme ergossen sich danach über den Keeper, der für zwei der drei Gegentore verantwortlich war, weil er falsche Entscheidungen traf. Zu seiner Ehrenrettung muss erwähnt werden, dass er kurz vor dem ersten Gegentor eine Gehirnerschütterung erlitten hatte. Ausgelöst durch einen Ellenbogencheck des Madrilenen Sergio Ramos.

Gehirnerschütterung von Loris Karius führte wohl zu dessen Orientierungslosigkeit

Dieser führte laut ärztlichem Bulletin zu einer visuellen räumlichen Dysfunktion, die Karius zur tragischen Figur dieses Endspiels machte. Heute ist nicht nachvollziehbar, warum damals, als bei Kopfprellungen noch laxere Regeln galten, weder der Schiedsrichter noch die medizinische Abteilung des FC Liverpool Handlungsbedarf sahen und den Torhüter zu seinem eigenen Schutz aus dem Verkehr gezogen haben.

Fakt ist nämlich, dass dieses Spiel bis heute schwer auf Karius lastet und seine Karriere fast zum Erliegen gebracht hat. Liverpool schob ihn als Ausleihe erst zwei Jahre in die Türkei zu Besiktas Istanbul ab, dann saß er ein Jahr lang als Ersatzkeeper bei Union Berlin auf der Bank, bevor sein Vertrag beim FC Liverpool ohne weiteren Einsatz auslief.

Loris Karius macht mit Beziehung zur Schauspielerin Sophia Thomalla Schlagzeilen

Nach einer Saison Vereinslosigkeit schlüpfte er im September 2022 beim FC Newcastle United unter. Schlagzeilen machte er in dieser Zeit nur mit seiner kurzzeitigen Liaison mit der Schauspielerin Sophia Thomalla. "Er kann nicht mal Thomalla halten", wurde nach dem Aus der Beziehung hämisch getitelt.

Auch bei seinem aktuellen Arbeitgeber kam Karius bis jetzt kein einziges Mal zum Einsatz. Trotzdem steht er nun wieder im Mittelpunkt. Und im Fokus der aufgeschreckten Newcastle-Fans. Denn am 26. Februar könnte ihr Klub den ersten großen Titel seit 1955 gewinnen – und die Anzeichen verdichten sich, dass Loris Karius zu seinem ersten Einsatz kommt wird.

Im Finale des Ligapokals gegen Manchester United! Für die Fans ein Schock. Sie befürchten ein Déjà-vu und posteten sogleich ihre Angst wortreich in den sozialen Netzwerken. Noch ist unklar, ob Newcastle-Trainer Eddie Howe das Experiment wagt. Karius dürfte die Tragweite dieser Entscheidung klar sein: nur ein Finalsieg kann ihn sportlich noch rehabilitieren.