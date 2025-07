Auch verlieren will gelernt sein

Das kann aber auch nerven. Da bietet sich Frankreichs Fußballerinnen die große Möglichkeit, das Halbfinale bei der EM zu erreichen. Weil Gegner Deutschland schon in der Anfangsphase die Hinausstellung einer Spielerin hinnehmen musste. Kathrin Hendrich hatte ihre Gegenspielerin im Strafraum an den Haaren gezogen. Elfmeter und eine Rote Karte waren die Folge.

Was den Französinnen die Aussicht auf eine dominante Spielgestaltung bot. 80 Minuten in Überzahl, das auf jeden Fall schon einmal. Das sollte doch zu nutzen sein. Denkste. Selbst in der benötigten Verlängerung gelang wenig, was zur Entscheidung im Elfmeterschießen führte. Mit dem besseren Ende für Deutschlands Frauen.

Frankreichs Kickerinnen schafften es nicht, die deutsche Defensive am Samstagabend zu knacken. Trotz Überzahl, trotz mehr Ballbesitz. Aber eben auch ideenlos und mental verkrampft. Die vergebene Chance aufs Halbfinale jedenfalls frustrierte. Eine Spielerin offenbar ganz besonders. Selma Bacha zeigte sich, wie sie selbst zugab, als „schlechte Verliererin.“ Weil sie darauf hinwies, dass die deutschen Frauen unverdient ins Halbfinale eingezogen seien.

Das deutsche Weiterkommen sei unverdient, sagt Bacha

Bacha hatte eine klare Dominanz ihres Teams erkannt. Die Deutschen dagegen? „Sie haben nichts geboten, sie haben gut verteidigt, sie waren aggressiv, aber wir haben sie von A bis Z dominiert“, erklärte die Verteidigerin der französischen Sportzeitung L‘Équipe. Und: „Sie sind qualifiziert. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nicht einmal verdient.“

Verdient oder unverdient, damit werden sich Bundestrainer Christian Wück und sein Team nicht zuvorderst beschäftigen. Wück wird froh sein, kein frühzeitiges Ausscheiden erklären zu müssen, was unweigerlich zu Diskussionen rund um seine Rolle geführt hätte. So aber hat er sich vorerst fest an seinen Stuhl geklammert. Er, der vom männlichen Nachwuchs zum Aushängeschild des Frauenfußballs versetzt worden war. Eine riskante Rochade, die allerdings funktionieren kann.

Die Willensleistung gegen Frankreich stärkt nicht nur Wücks Position, sie gibt dem Team Selbstvertrauen und Glauben, dass vieles bei diesem Turnier möglich ist. Beides wird im Halbfinale am Mittwoch gegen Spanien dringend benötigt. Mit einem erneut so einfältig Fußball spielenden Gegner sollten die deutschen Frauen nicht rechnen. Spanien hat bislang vollends überzeugt. Vor allem auch spielerisch.