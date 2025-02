Die Geheimniskrämer des IOC suchen einen neuen Präsidenten – hinter verschlossenen Türen

Wer den Wahlkampf im Vorfeld der Bundestagswahl verfolgt, dürfte im Ringen um den Präsidentenposten des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) eine Art Gegenentwurf sehen. Gewählt wird der höchste Funktionär des Weltsports auf der IOC-Session vom 18. bis 21. März in Griechenland. Doch während sich die deutschen Politiker munter in den Haaren liegen, herrscht beim IOC: Stille. Bleibt die Frage, was besser ist? Der offen ausgetragene Streit – oder aber das, was da gerade beim IOC passiert?

Nachfolger von Thomas Bach: sechs Kandidaten wollen IOC-Präsident werden

Offiziell bekannt ist dort eigentlich nur, dass sich sechs Kandidaten und eine Kandidatin um die Nachfolge von Thomas Bach bewerben. Die Liste enthält klangvolle Namen. Den von Prinz Feisal al Hussein beispielsweise, Sohn des ehemaligen jordanischen Königs Hussein. Oder David Lappartient, Präsident des Radsport-Weltverbands. Der Vater von Juan Antonio Samaranch Junior wiederum herrschte einst auch schon 21 Jahre über das IOC. Der Milliardär Johan Eliasch versucht gerade einigermaßen erfolglos, als Präsident den Ski-Weltverband umzukrempeln. Skispringen in Brasilien gehört zu den Vorschlägen, die er dort platziert hat.

Favoriten scheinen zwei andere zu sein. Da ist zum einen die Schwimm-Olympiasiegerin Kirsty Coventry aus Simbabwe. Die 41-Jährige gilt als Bach-Zögling und hat (unter dessen Fittichen) trotz ihres vergleichsweise jungen Alters eine steile Karriere im IOC hingelegt. Ihr größter Konkurrent dürfte der charismatische Sebastian Coe sein, Präsident des Leichtathletik-Weltverbands. Er profilierte sich in den vergangenen Jahren als Bachs Gegenspieler in wichtigen Themen. Beispielsweise fuhr er längst schon eine harte Linie gegen Russland, als Bach sich noch um freundschaftliche Beziehungen zu Wladimir Putin bemühte.

Ein öffentliches Werben für die unterschiedlichen Positionen wird es aber nicht geben. Die Regularien des IOC verbieten das. Die Schweizer Tageszeitung NZZ schrieb dazu, dass der Wahlkampf beim IOC von Vorschriften geprägt sei, „die selbst den Vatikan als Hort der Transparenz erscheinen lassen“. Ende Januar durften sich die sieben Kandidaten einmal den IOC-Mitgliedern präsentieren. 15 Minuten Redezeit. Wer länger redetet, dem wurde das Mikrofon abgedreht. Verboten sind abfällige Kommentare übereinander, sämtliche Vergleiche, Werbeanzeigen und öffentliche Veranstaltungen. Nachfragen der IOC-Mitglieder waren nicht gestattet. Diese hatten am Eingang ihre Handys abgeben müssen, damit nur ja keiner die Auftritte filme.

Könnte Thomas Bach durch Kirsty Coventry weiter im internationalen Sport mitmischen?

Man kann also nur vermuten, wie hinter den Kulissen um Mehrheiten gerungen wird. Da Strippenziehen zu den Kernkompetenzen Bachs zählt, dürfte Coventry eine gute Ausgangsposition haben. Manch Kritiker sieht in ihr eine Marionette, die es dem Deutschen erlauben würde, auch künftig eine einflussreiche Rolle im IOC zu spielen. Coe wiederum stünde für eine Neuausrichtung des IOC. Veränderungen allerdings sind in solchen Gremien nicht gern gesehen, bergen sie doch für deren Mitglieder die Gefahr, die eigene (Macht-)Position zu verlieren. Oder aber es ist ganz anders und ein vermeintlicher Außenseiter positioniert die Geldkoffer an den richtigen Stellen. Klingt absurd, doch Stimmenkauf ist ein wiederkehrendes Phänomen im internationalen Sport. Die Liste derartiger Manipulationen ist lang.

Klar ist also nur, dass nichts klar ist. Offiziell entscheidet das IOC über die Nachfolge von Thomas Bach im März. Doch die Strippen werden jetzt gezogen. In Hinterzimmern, unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Lasse sich keiner täuschen, dass es dort harmonischer zugeht als im Bundestagswahlkampf. Das Streben nach Macht hat noch selten das Beste im Menschen zutage gefördert. Da ist das IOC keine Ausnahme.