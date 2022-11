Die Parodie einer WM: Mit dieser Fifa ist ein Neuanfang unmöglich

Nach nicht einmal einer Woche WM ist das Bild, das die Fifa bei der WM abgibt, verheerend. Das ist längst zu einem Problem der nationalen Verbände wie dem DFB geworden.

Seit nicht einmal einer Woche läuft die Fußball-WM in Katar - und schon jetzt ist klar: Dieses Turnier ist wie kein anderes, das es bislang gegeben hat. Es ist ein Panoptikum aus Absurditäten, das der Fußballweltverband Fifa geschnürt hat - und es soll dennoch laut seinem Präsidenten Gianni Infantino als "beste WM aller Zeiten" verkauft werden. Fast scheint es, als ob das Turnier zu einer riesigen Satire-Show geworden ist.

Die Fifa schmückt sich mit Werten wie Toleranz und Diversität, hat aber dem deutschen und anderen europäischen Verbänden aus Angst vor dem Gastgeberland verboten, mit einer Kapitänsbinde aufzulaufen, die für Menschenrechte und gegen Homophobie steht. Und das, obwohl schon das Design dieser Binde hasenfüßig genug ist: kein Regenbogen ist darauf zu sehen, sondern eine irgendwie bunte Farbkombination, garniert mit dem letztlich beliebigen Slogan "One Love". Doch selbst das ist offenbar ein zu großes Problem für Fifa und Katar. Es ist einer der größten Skandale der WM-Geschichte.

Schon die Vergabe der WM nach Katar ist ein Offenbarungseid der Fifa

Die Fußball-WM, das zusammen mit Olympia größte Sportevent der Welt, ist in ein Land vergeben worden, bei dem schon angesichts seiner Größe Zweifel erlaubt sein müssen, ob es als Ausrichter geeignet ist. Katar ist kleiner als Schleswig-Holstein und verfügt nicht einmal über genug Hotels, um all die Gäste aus aller Welt aufzunehmen. Dafür stehen in dem Emirat nun acht WM-Stadien, für die tausende Gastarbeiter ihr Leben ließen. Und dann gibt es die bekannten weiteren Vorwürfe: die systematische Unterdrückung von Menschenrechten, die bislang selbst für Fifa-Verhältnisse beispiellosen Korruptionsvorwürfe, der Verdacht der Terrorfinanzierung.

Die Einschaltquoten in Deutschland lassen den Schluss zu, dass es jetzt offenbar auch vielen Zuschauern reicht: Die Einschaltquoten sind eingebrochen. Am ersten vollen WM-Tag erreichte kein einziges Spiel die Marke von fünf Millionen Zuschauern. Zum Vergleich: Bei der WM 2018 erreichte selbst die reichweitenschwächste Partie, die damals im Free-TV zu sehen war, noch acht Millionen Zuschauer.

Die Fifa dürfte das wenig interessieren: Für das Turnier in Katar vermeldet sie Rekordeinnahmen von 7,25 Milliarden Euro. Zudem ist die europäische Sichtweise für die Fifa nicht mehr entscheidend: Bis auf Adidas kommen keine Geldgeber der Fifa mehr aus Europa, Infantino hat seinen Wohnsitz nach Katar verlagert und wird von Verbänden aus Asien, Nahost und Afrika unterstützt. Seine Wiederwahl im März gilt als gesichert.

Für den DFB wird die Zusammenarbeit mit der Fifa immer mehr zum Problem

Für den Deutschen Fußball-Bund ( DFB) entwickelt sich die WM und die Politik der Fifa aber immer mehr zum Problem: Das Einknicken im Binden-Streit hatte eine massive Protestwelle in Deutschland zur Folge, mit Rewe wandte sich bereits ein Sponsor ab, Fanorganisationen zeigen sich entsetzt. Der Spagat, für Werte einzustehen und dennoch auf der Party der Fifa zu tanzen, wird immer schwieriger. Zu sehr will der DFB den Dachverband offenbar nicht verärgern, zumal man sich aktuell mit den Niederlanden und Belgien um die Ausrichtung der Frauen-WM 2027 bewirbt.

Aber es ist wirklich sinnvoll, weiterhin mit diesem Weltverband zusammenzuarbeiten? Jeder Einblick ins Innere der Fifa lässt eigentlich einen anderen Schluss zu. Die US-Behörden, die 2015 in einer Razzia in Zürich mehrere Funktionäre verhafteten, stuften den Verband als einen "vom organisierten Verbrechen und Korruption beeinflussten" Zusammenschluss ein. Die Fifa ist ein System, das sich schon lange von jeglicher Moral abgekoppelt hat, stattdessen geht es um Vorteilnahme und Gewinnmaximierung.

Die Fifa ist nicht reformfähig

Die einzige Lösung kann - vor allem nach der Erfahrung bei dieser WM - nur lauten: Europas Verbände müssen sich von der Fifa lösen und eine eigene Verwaltung etablieren. Die prominentesten Klubs und viele der größten Stars kommen aus Europa. Das kleine Dänemark hat kürzlich laut über einen Austritt aus der Fifa nachgedacht und könnte der erste Dominostein sein. Fallen weitere nationale oder kontinentale Verbände? Hoffentlich. Denn eines ist klar: Dieser bis ins Mark korrupte Weltverband ist nicht reformfähig. Das beweist er gerade mit dieser Parodie einer Fußball-WM.

Die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar steht in der Kritik, auch in der Redaktion haben wir ausführlich darüber diskutiert. Eine Einordnung, warum wir das Sportevent dennoch ausführlich journalistisch begleiten, lesen Sie in diesem Text.