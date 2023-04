Ein Hoch auf die beste Bundesliga seit Jahren

Sogar der Seriensieger wankt. Warum diese Bundesligasaison als eine der besten der vergangenen zehn Jahre gelten muss.

Was Borussia Dortmund an diesem Spieltag praktizierte, das werden jene, die es mit dem Ruhrpott-Krösus halten, als ziemlich dämlich abkanzeln. Gegen den akut abstiegsgefährdeten VfB Stuttgart erst 2:0 in Führung, in der Nachspielzeit 3:2. Obendrein in Überzahl. Punktgleichheit mit Tabellenführer Bayern München wäre dank dieses Erfolgs hergestellt gewesen. Aber nein, wollte der BVB nicht. Stattdessen trat Abwehrspieler Coulibaly ins Nichts und Silas den Ball ins Tor.

Mit jedem weiteren Spieltag stellt sich die Frage drängender, ob denn nun irgendwann mal jemand die Hände Richtung Meisterschale ausstrecken möchte. Das mäßige Münchner Interesse sorgt in Dortmund keineswegs für Motivationsschübe. Wenn sich die beiden Anwärter weiterhin lax geben, könnten sogar die Leipziger noch mal ins Geschehen eingreifen. Spielen ebenso selten überzeugend, gewinnen aber stetig ihre Partien.

Das Zögern und Zaudern ließe sich als Schwäche auslegen, doch genau das Gegenteil ist der Fall. Die laufende Saison ist eine der besten Spielzeiten der vergangenen Jahre. Meisterfeiern, wenn noch Schnee liegt, will kein Fan. Ebenso wenig, dass Klubverantwortliche bereits im April den Zweitliga-Kader zusammenstellen können. Spannung bis zum letzten Torschuss, das wünscht sich der gemeine Betrachter.

FC Bayern und der BVB geben sich Mühe, Entscheidungen zu vertagen

Und die Protagonisten geben ja wirklich alles, um Entscheidungen hinauszuzögern. Die Bayern folgen ihrer Erfolgsformel: Unruhe abseits des Rasens erzeugt Misserfolge auf eben demselbigen. Auch die Dortmunder agieren nach Mustern. Bauen auf hervorragend ausgebildete Jungprofis, denen in titelträchtigen Duellen Wille, Wucht und Wettkampfhärte fehlt.

Teil des genialen Plans ist zugleich, in den internationalen Wettbewerben frühzeitig Tschüss zu sagen. Denn würden die Kader jeweils allerhöchsten Ansprüchen genügen, würden sie nicht mehr zum Gesamtkonstrukt Bundesliga passen. In dem können sogar Freiburger, Berliner und Mainzer weiterhin auf internationale Teilnahme hoffen. Wo bitte gibt es so etwas in Europa noch? Dass Überraschungen möglich sind.

Lesen Sie dazu auch

Selbiges gilt für Abstiegskandidaten. Warum auch sollten sich diese frühzeitig für die Erstklassigkeit entscheiden, wo sie doch ebenso gut für Spannung und volle Stadien bis zum Schluss sorgen können. Die Augsburger haben das perfektioniert, indem sie früh führen, letztlich aber selten gewinnen. Die Stuttgarter fabrizieren Gegensätzliches: erst zurückliegen, dann zurückkommen. In der Solidargemeinschaft wird niemand ausgeschlossen. Schalke durfte eine Aufholjagd starten und Hertha BSC schickt mit dem 3000. Comeback von Trainer Pal Dardai nun noch einen erprobten Retter ins Rennen. Für Unterhaltung bleibt gesorgt.