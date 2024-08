Ein Pferd geht in Rente – und die Welt verneigt sich

Es war zu vermuten, dass die vielen Tränen, die Dressurreiterin Jessica von Bredow-Werndl nach ihren zwei olympischen Goldmedaillen in Paris vergoss, nicht nur der Gerührtheit über ihren sportlichen Erfolg entsprangen. Es waren da schon Tränen der Erkenntnis, dass die Turnierzeit mit ihrem herausragenden Dressurpferd Dalera zu Ende geht. Dass die spektakuläre Szenerie des Schlossparks von Versailles die letzte große Bühne war. Für den Abschiedstanz der Ausnahmereiterin mit ihrer Ausnahmestute.

Zwei Goldmedaillen gewannen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera in Paris

Vier olympische Goldmedaillen in Folge, zwei in Tokio, zwei in Paris, hat das Traumpaar gewonnen. Dazu unzählige WM- und EM-Titel. Mehr geht nicht. Und mehr soll es auch nicht werden, bestimmte nun Jessica von Bredow-Werndl. Was ihr in Paris schon klar war, was sie dort aufgrund ihrer Tränen aber nur andeuten konnte, gab sie in dieser Woche offiziell bekannt: den Rückzug der 17-jährigen Stute aus dem Turniersport. „Es ist eine unfassbar schöne Reise mit ihr gewesen, von der ich nicht weiß, ob ich sie noch einmal mit einem anderen Pferd erleben darf“, sagte die Reiterin. Auf Lebenszeit wird Dalera nun ihre Tage auf der Reitanlage der Bredow-Werndls im bayerischen Aubenhausen verbringen.

In den sozialen Medien werden die Erfolge der Dressurstute Dalera gefeiert

Daleras Popularität entsprechend trudelten sofort Glückwünsche aus aller Welt ein. Die sozialen Medien feierten die Stute überschwänglich, erinnerten an ihre Erfolge mit Videos, Hommagen und Kommentaren. Selten wurde ein Dressurpferd unter so großer öffentlicher Anteilnahme in Rente geschickt. Begründet vielleicht in der Freude, dass es im Reitsport eben doch noch solch positive Nachrichten gibt. Dass ein verdientes Championatspferd nach einer beispiellos großen Karriere selbst mit 17 Jahren noch gesund und munter in den Ruhestand gehen kann.

Trakehnerstute Dalera soll nun Mama werden

Wie alle Hochleistungssportler muss auch ein Hochleistungspferd abtrainiert werden. Deshalb werden die Fans ihren Publikumsliebling Dalera in den nächsten Monaten noch auf einigen kleineren Showveranstaltungen erleben können. Danach aber soll sich ganz auf ihre künftige Rolle als Mama konzentrieren dürfen. Mehr Happy End auf vier Beinen geht wohl nicht.