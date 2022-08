European Championships sind ein Mega-Event – trotz kleiner Schönheitsfehler

Das Multisportevent in München hat schon mehr als eine Million Menschen in die Landeshauptstadt gelockt. Woher kommt die Begeisterung?

Es geht nicht anders, man muss sich vom besonderen Flair dieser Multi-Europameisterschaften in München, die als European Championships ausgeflaggt sind, einfach in den Bann ziehen zu lassen. Die Veranstalter haben mit dieser außergewöhnlichen Mixtur aus hochklassigen Sportwettkämpfen, eindrucksvollen Sportstätten, namhaften Musik-Acts sowie einem facettenreichen Rahmenprogramm mit vielen Präsentationsflächen, kulinarischen Angeboten und Mitmachaktionen alles richtig gemacht. In den ersten Tagen dazu noch getragen von einem formidablen Sommerwetter.

So hat das Mega-Event vom ersten Moment an die Zuschauermassen angezogen. Bis Freitag bereits eine Million Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Menschen zeigen sich ausgehungert nach Spaß und Ausgelassenheit. Ein paar Stunden mal ohne Energiekrise, Corona-Stress oder Kriegsangst, stattdessen entspanntes Festival-Feeling, kollektive Jubelschreie und mitreißende Partystimmung. Das beginnt in München schon bei der furiosen wie überwältigend besuchten Eröffnungsfeier, bei der der Olympiapark wegen des großen Ansturms zwischenzeitlich sogar geschlossen werden muss. Wer die riesige Anlage kennt, weiß, wie viele Menschen es braucht, damit es dort einmal eng wird.

Aus Gründen der Nachhaltigkeit sind in München keine Parkplätze ausgewiesen

Doch eng ist es in München in diesen EM-Tagen immer und überall. Im Zug, am Hauptbahnhof, in den U-Bahnen, auf den Straßen, vor den Sportstätten. Leichtathletik-Fans von außerhalb Münchens wären gut beraten gewesen, sich vor Ort ein Hotelzimmer zu nehmen. Denn wenn die letzten Züge aus dem Hauptbahnhof rollen, sind die Medaillen im Olympiastadion oft noch nicht mal vergeben. Dass aus Gründen des Umweltschutzes und der Nachhaltigkeit für die EM keine Parkplätze ausgewiesen sind, ist zwar löblich, hat die Münchner Infrastruktur – verschärft durch die Ferien- und Urlaubszeit – aber deutlich an ihre Grenzen gebracht.

Trotzdem haben die European Championships gezeigt, was der Sport zu leisten vermag, wenn man ihm die optimale Bühne bietet. Wie eben im Olympiapark. In jenem geschichtsträchtigen Architektur-Ensemble, das 50 Jahre nach den Spielen von München wieder in hellem Glanz erstrahlt. Beeindruckend, wie sehr dieser geschichtsträchtige Ort auch heute noch mühelos die vielfältigen Ansprüchen des Sports und der Unterhaltung abdeckt. Ein grandioses Vorbild in Sachen Nachhaltigkeit. An dem sich andere Nationen ein Beispiel nehmen könnten. Es wäre ihnen zu wünschen, dass sie mit den European Championships ähnlich gute Erfahrungen wie Deutschland machen.

Lesen Sie dazu auch