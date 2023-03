Fifa und Olympia: Gelebte Halbherzigkeit schadet dem deutschen Sport

Der deutsche Fußball scheut sich, den offenen Konflikt mit Gianni Infantino zu suchen. Weil niemand weiß, wie man mit Despoten umgeht.

Zumindest erstaunt richtet sich der Blick der deutschen Öffentlichkeit nach Kigali. In der ruandischen Hauptstadt wird Gianni Infantino am Donnerstag in seinem Amt als Fifa-Präsident bestätigt. Der Chef des Weltfußballs hat keinen Gegenkandidaten. Er wird weitere vier Jahre nach Gutsherrenart milde Gaben an bedürftige Nationalverbände verteilen und sich somit die Unterstützung weiter Teile der Fußballwelt sichern.

Auf eben erstaunte Weise wird hierzulande verfolgt, wie diese simple Masche verfängt. Wie sich das Abziehbild eines sinistren Bösewichts an der Spitze des mächtigen Sportverbandes hält. Wo er doch als Witzfigur erscheint. Als jemand, dem man in Deutschland nicht einmal die Leitung eines lokalen einköpfigen Versicherungsbüros anvertrauen würde.

Weil die sogenannten westlichen Werte nur schwer mit der Art von Infantinos Amtsführung zu vereinen sind. Gleiches trifft auf Thomas Bach zu, dem Herrscher über die Olympischen Ringe. Der anscheinend kein Problem damit hat, russische Sportlerinnen und Sportler wieder in die Sportfamilie aufzunehmen und sie kommendes Jahr bei den Spielen in Paris starten zu lassen. Die wichtigsten Sportverbände der Welt werden von Persönlichkeiten geführt, die man auf politischer Bühne als Despoten bezeichnen würde. Der Sport ist politisch. War es immer. Wird es immer sein.

Fifa-Chef Gianni Infantino lässt den DFB abtropfen

Seit jeher fällt es schwer, den richtigen Umgang mit Despoten zu finden. Möglicherweise gibt es den einfach nicht. Sie aber gemeinhin gewähren zu lassen, wie es der deutsche Fußball größtenteils mit Infantino macht, ist falsch. Natürlich adressiert DFB-Boss Bernd Neuendorf die ein oder andere Protestnote an Infantino. Wie es denn nun ausschaut mit dem versprochenen Entschädigungsfonds für die Gastarbeiter in Katar, lautet eine der Fragen. Infantino lässt die Deutschen abtropfen, wie er es schon bei dem putzigen Versuch gemacht hat, mit der mittlerweile legendären "One-Love-Binde" bei der WM aufzulaufen.

Infantino benötigt die Unterstützung aus Europa nicht. Der überwiegende Teil der Welt stützt den Schweizer. Weil er für Millionen-Einzahlungen auf das Verbandskonto sorgt. Das ist nicht ehrenrührig. Jeder andere Fifa-Boss hätte auch die horrenden Einnahmen auf die Mitgliedstaaten verteilt. Infantino hat unliebsame Konkurrenten aus dem Weg geräumt, hat jedwedes internes Korrektiv ausgeschaltet. Umgarnt Länder, in denen die sogenannten westlichen Werte eine gesellschaftliche Utopie sind. Viele wüssten, wie es besser ginge. Wissen ist wenig, Können ist König. Infantino und Bach wissen, wie sie sich Macht sichern und können sich die dafür nötige Unterstützung beschaffen. Auch das eint sie mit politischen Führern von Ländern, die hier als "Schurkenstaat" geführt werden.

Man kann sich problemlos mit ihnen arrangieren. Sieht man auf der Weltbühne oft. Das darf aber in der Sportpolitik nicht der Fall sein. Es geht nicht um geopolitische Interessen unüberblickbarer Reichweite. Es geht um Sport, um Spiel. Moral und Fairness müssen trotz der Milliarden-Summe die maßgeblichen Leitplanken sein. Sich dafür einzusetzen, ist das Mindeste, was von den deutschen Sportfunktionären erwartet werden darf. Sie wissen das. Viele wissen das. Jetzt geht es darum, ob sie es auch können. Wer laviert, verliert im Fußball. Noch aber ist weder der lustvolle Griff eines Einzelnen nach der Macht zu sehen noch eine gemeinschaftliche Taktik. So wird es Infantino zu leicht gemacht.