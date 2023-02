Garantiert genial – die Pep-Guardiola-Show

Der Trainer von Manchester City ist immer für einen lockeren Spruch gut. Und für Überraschungen: Im Champions-League-Achtelfinale gegen Leipzig verzichtete er komplett auf Auswechslungen.

Welchen Unterhaltungswert Josep Guardiola Sala hat, wissen wir spätestens, seit der wortgewandte Spanier, den alle nur Pep nennen, drei Jahre Trainer beim FC Bayern war. Unerreicht seine Fabulierkunst, wenn er über Fußball doziert und seine hübschen Statements raushaut: „ Champions League ist wie ein gutes Essen in einem schönen Restaurant, die Bundesliga ist wie jeden Tag Pizza und Hamburger.“ Medienschaffende können sich kugeln über solch wunderbare Steilvorlagen.

Auch mit 52 Jahren pflegt Pep Guardiola sein Kult-Image

Seit sich Pep Guardiola im Juli 2016 nach einer eher durchschnittlichen Zeit beim Münchner Rekordmeister Richtung Manchester City verabschiedet hat, ist er in Deutschland leider ein wenig in Vergessenheit geraten. Wie gut, dass es die Champions League gibt und Guardiola noch immer Wert darauf legt, am gehobenen Tisch zu speisen. Denn sobald es in der Königsklasse in die heiße Phase geht, wird serviert. Willkommen zur Guardiola-Show. Auch mit 52 Jahren pflegt der Spanier sein Kult-Image.

So zu erleben am Mittwoch im Achtelfinalspiel seines Premier-League-Klubs gegen RB Leipzig. Was hatte Guardiola da nur an Hochkarätern auf seiner Bank sitzen. Phil Foden, Julian Alvarez, Sergio Gomez oder Kalvin Phillips, die in anderen Mannschaften wohl Startelf-Kandidaten wären. Doch Pep ließ sie allesamt sitzen! Die gesamten 93 Minuten lang! Das musst du dich als Trainer auch mal trauen! Lieber ein 1:1 durchzuverwalten, als mit frischen Kräften aus dem Luxuskader auf Sieg zu spielen. Wo Leipzig doch gleich fünfmal auswechselte und noch den Ausgleichstreffer schaffte.

Pep Guardiola überrascht mit neuer Taktik: "Vielleicht spiele ich mit neun Stürmern"

Auf sein eigenwilliges Vorgehen angesprochen, hatte Guardiola eine überraschende Erklärung parat. „Ich habe die Möglichkeit für Einwechslungen, aber ich muss sie nicht machen.“ Und er wäre nicht Guardiola, hätte er nicht gleich noch einen rausgehauen: „Vielleicht werde ich im zweiten Spiel verrückt und spiele mit neun Stürmern.“ Wenn wir das einem Trainer ernsthaft zutrauen würden, dann natürlich Pep Guardiola.

