Hansi Flick trifft gegen Spanien die richtigen Entscheidungen

Hansi Flick hat gegen Spanien auf die richtigen Spieler gesetzt – sowohl vor dem Spiel, als auch während der Partie. Die Mannschaft kann mit den Besten der Welt mithalten.

Es war ein bemerkenswerter Auftritt der deutschen Mannschaft am Sonntagabend gegen Spanien. Sie reagierte nicht nur mit der zu erwartenden Entschlossenheit, sondern überzeugte vor allem in der zweite Halbzeit auch spielerisch und war die bessere Mannschaft.

Das allerdings war sie auch schon in der Partie gegen Japan. Wie schon im ersten Gruppenspiel, verpasste sie es auch diesmal, den möglichen Sieg sicherzustellen. Hansi Flick hat mit seinen Wechseln – sowohl vor dem Spiel, als auch während der Partie – gute Entscheidungen getroffen.

Das Weiterkommen hat Deutschland nach dem Unentschieden gegen Spanien nicht mehr in der eigenen Hand

Das Spiel hat zudem gezeigt, dass dieser Kader gut genug ist, um mit den besten Mannschaften der Welt mitzuhalten. Bei einem Turnier aber reicht es nicht, mitzuhalten. Es wird gegen Costa Rica vorwiegend darum gehen, konsequent mit den Torchancen umzugehen.

Dass man dann das Weiterkommen nicht mehr in der eigenen Hand hat, liegt nicht an der guten Leistung gegen Spanien – sondern an den 20 schwachen Minuten gegen Japan. Noch aber scheint es so, als könnte die Flick-Elf dieses Malheur ausbessern.

