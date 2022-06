Gut, dass er aufhört: Hintereggers Verhalten ist unerträglich

Die Fußball-Karriere von Martin Hinteregger ist gepflastert mit Skandalen und peinlichen Auftritte. Gut, dass der Österreicher nun selbst den richtigen Schritt geht.

Kicken kann er, beziehungsweise konnte er, wie inzwischen gesagt werden muss, der Hinteregger Martin. Aber darüber hinaus ist der Österreicher ein Paradebeispiel für einen Sportler, der besser nicht das Feld verlässt, auf dem er sich auskennt. Abseits des Platzes herrschte meist Alarmstufe rot und extreme Unfallgefahr. In seiner Karriere hat der ehemalige Nationalspieler aus der Alpenrepublik darauf gepfiffen, was Etikette ist. Die einen nennen das ehrlich. Für die anderen ist es schlicht Dummheit. Darüber zu urteilen bleibt jedem selbst überlassen. Aber was ist von einer Persönlichkeit zu halten, die den Helikopter-Schein gemacht hat, nur weil sie den Bergdoktor so leiwand findet und alle Folgen mindestens drei Mal verfolgt hat?

Hinteregger hinterließ beim FCA verbrannte Erde

Auf dem Rasen spielte Hinti einen großartigen Verteidiger. Ansonsten hatte er offenbar Pech beim Denken. Mindestens. Schon mit einer Sauftour in seiner Augsburger Zeit inklusive einer Trainerbeschimpfung gegen den damaligen Trainer Manuel Baum hinterließ der selbst ernannte Gaudibursch verbrannte Erde. Lustig war der Fall Hinteregger am Ende jedoch keineswegs. Wer mit rechten Politikern wie dem ehemaligen FPÖ-Mann Heinrich Sickl Geschäftsbeziehungen eingeht, sollte sich der Konsequenzen bewusst sein. Und nicht damit kokettieren, keine Ahnung zu haben, was die Identitären sind.

Mit dem Rücktritt ist Hinteregger einem Rauswurf zuvor gekommen

Am Ende war der Fall Hinteregger mehr als unappetitlich. Der Profi ist mit seinem Rücktritt lediglich einem Rauswurf zuvorgekommen. Frankfurts Vorstand Markus Krösche verabschiedete den Kicker mit warmen Worten und und entsprach dem „menschlich nachvollziehbaren Wunsch“ des Spielers. Nicht nur die Eintracht macht drei Kreuze, dass Hinteregger sich nun selbst auswechselt.

