Immer wieder Ärger mit dem Videobeweis: So gibt es nur Unverständnis

Zuletzt sorgte der Videoschiedsrichter in mehreren Situationen für Ärger. Das Problem: Es gibt keine einheitliche Linie. Ein Ex-Referee übt harte Kritik am DFB.

Fünf Jahre wurde der Videoschiedsrichter (Video Assistant Referee, also VAR) vor der Saison alt. Eigentlich hörte sich das mal so gut an: Durch Technik soll die Arbeit des Schiedsrichters unterstützt und Fehler minimiert werden. Damit das Spielgeschehen nicht überfrachtet wird, soll der VAR nur bei vier Szenarien zum Einsatz kommen: Bei der Überprüfung eines Tores, bei einem möglichen oder erfolgten Elfmeterpfiff, bei Roten Karten und zuletzt bei einer Spielerverwechslung.

In der Realität sieht das deutlich anders aus: Mal bekommt der Schiedsrichter einen Wink des VAR in einer Situation, in der er gar nicht zuständig ist (Beispiel: Beim Spiel des FCA in Köln gab es eine Info, wonach ein Eckball unzulässig war, weswegen es statt Ecke Abstoß gab), mal greift der VAR nicht ein, obwohl es zwingend vonnöten wäre. Das prominenteste Beispiel hierfür stammt aus diesem Wochenende vom Topspiel, in dem Dortmunds Adeyemi Frankfurts Lindström zu Boden schubste – und der VAR keinen Hinweis an Hauptschiedsrichter Stegemann gab. Der gab nach Abpfiff zerknirscht zu, natürlich auf Elfmeter entschieden zu haben, wenn er einen Hinweis bekommen hätte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe: "Die Jungs sind völlig von der Rolle"

Auch nach fünf Jahren befindet sich der VAR noch in der Findungsphase. Stellenweise geht es gerechter zu (etwa bei Abseitsentscheidungen), in vielen Bereichen wirkt er jedoch einfach willkürlich. Woran das liegt? Der ehemalige Bundesliga-Schiedsrichter Manuel Gräfe sieht die VAR-Leitung des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als größtes Problem an. "Die Jungs scheinen zum Teil völlig von der Rolle bzw. orientierungslos", schrieb er am Wochenende auf Twitter bezüglich der aktuellen Aufreger. Der DFB wiederum komme seiner Vorsorgepflicht nicht nach. Als Beleg hierfür führt Gräfe Robert Kampka auf: Der war am Samstag VAR bei Frankfurt gegen Dortmund – und war es auch beim Zweitligaspiel zwischen Sandhausen und Braunschweig am Sonntagnachmittag. Kommentar von Gräfe: "Kann man sich nicht ausdenken: 17 Stunden später schickt man den VAR mit der Hypothek von gestern in ein neues Spiel." So viel, so Gräfe, zu Fürsorge und Verantwortung. Auch beim vom FCA monierten Elfmeterpfiff in Stuttgart sieht er einen VAR-Fehler.

Der Videobeweis ist mittlerweile Teil des Sports und hat seine Berechtigung in einem Sport, dessen TV-Bilder jeder Stadionbesucher auf dem Smartphone hat. Allerdings: So, wie er derzeit angewandt wird, sorgt er für Ärger und Unverständnis. Die vergifteten Geburtstagsglückwünsche von Ex-Schalke-Manager Rouven Schröder haben immer noch Bestand. Auf die Frage hin, was er dem VAR zum Jubiläum wünsche, antwortete er zu Saisonstart: "Gute Besserung."

Lesen Sie dazu auch