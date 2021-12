In der DEL wird der Spielplan munter umgebaut - wer soll da noch durchblicken?

Die DEL-Klubs scheuen Geisterspiele wie der Teufel das Weihwasser. Deshalb werden gerade jede Menge Partien ins nächste Jahr verlegt. Dort droht dann aber das dicke Ende.

Inzwischen wissen sie offenbar auch in der Geschäftsstelle der DEL nicht mehr so ganz genau, wer denn nun wann spielt. Sieben Spielverschiebungen gab die höchste deutsche Eishockeyliga allein am Freitag bekannt. Insgesamt „werden es an die 20 sein“, steht in einer Antwortmail der DEL auf die Frage, wie viele Partien bereits verschoben wurden. Vor allem die Klubs aus dem Süden der Republik durchforsten gerade den Spielplan auf der Suche nach Lücken gegen Ende der Saison. Getrieben von der Hoffnung, dass dann wieder Zuschauer in die Hallen dürfen. Denn wer momentan in Bayern ein Heimspiel austrägt, muss das vor leeren Rängen machen. Da Zuschauereinnahmen aber oft einen Großteil der Einnahmen ausmachen, scheuen die DEL-Klubs Geisterspiele wie der Teufel das Weihwasser. Die Augsburger Panther zum Beispiel haben durch geschicktes Verhandeln und Verschieben erreicht, dass sie erst am 23. Dezember wieder im Curt-Frenzel-Stadion ran müssen.

Es droht ein Durcheinander, wenn die Saison sich dem Ende neigt

Die Konsequenz allerdings ist, dass sich gegen Ende der Saison alles ballt. Das lässt, mit Blick auf die eingangs erwähnte Antwort, Böses erahnen. Nicht auszuschließen, dass an einem nasskalten Dienstag im März 2022 in Nürnberg die Ice Tigers auf die Kölner Haie warten, die dummerweise zeitgleich aber im Bus nach Bremerhaven sitzen, während die dort ansässigen Fischtown Pinguins in Ingolstadt bereits gegen Schwenningen im Play-off-Halbfinale spielen. Da blickt doch keiner mehr durch.

Um derlei Durcheinander zu entzerren, böte sich eine einfache Lösung an. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft könnte alle Vorrundenspiele des olympischen Turniers im Februar in Peking verlieren und schnellstmöglich wieder in die Heimat zurückkehren. Das würde die Olympia-Pause der DEL von zwei auf eine Woche verkürzen und den Spielraum für Nachholspiele erweitern. Vieles deutet aber darauf hin, dass sich die deutsche Auswahl höchst unsolidarisch verhalten könnte. Vor vier Jahren marschierte sie gar bis ins Finale durch. Nicht ausgeschlossen, dass sie Ähnliches wieder vorhat.

Nach Olympia ist vor der WM - dazwischen spielt die DEL

Nun mag sich der Laie fragen: Warum hängt die Liga all die verschobenen Spiele samt Play-offs nicht einfach hinten dran? Weil Mitte Mai in Finnland auch noch eine Weltmeisterschaft stattfindet. Also wird weiter munter verschoben und verlegt. Beruhigend, dass die DEL den Überblick behält. Am Ende wird es dann so ungefähr einen deutschen Meister geben.

