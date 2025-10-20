Jerome Boateng und der FC Bayern: Ein Top-Verein würde anders entscheiden

Es sind gleichzeitig richtige wie auch schwache Argumente, die der FC Bayern für sich und Jérôme Boateng geltend macht. Dem 37-Jährigen stehe, wie jedem Menschen, eine Resozialisierung zu, sagte Vorstandsboss Jan-Christian Dreesen. Zudem handle es sich um keine Festanstellung beim FC Bayern, sondern lediglich um die Möglichkeit, Trainer Vincent Kompany bei einigen Trainingseinheiten über die Schulter zu schauen. Was simpel klingt, ist in der Realität schwieriger.

Der verdiente Fußballer Jérôme Boateng hat seine Karriere beendet und möchte sich nun bei seinem alten Arbeitgeber Einblicke in die Arbeit eines Trainers holen. Der verdiente Fußballer Boateng ist allerdings auch verurteilt wegen häuslicher Gewalt gegenüber einer ehemaligen Lebensgefährtin. Boateng gilt allerdings nicht als vorbestraft. Er musste 100.000 Euro an gemeinnützige Institutionen zahlen. Eine andere ehemalige Lebensgefährtin Boatengs nahm sich 2021 nach dem Ende der Beziehung mit Boateng und dem folgenden in der Öffentlichkeit ausgetragenen Streit das Leben.

Die Fans des FC Bayern protestierten im Spiel gegen Borussia Dortmund gegen die Entscheidung des Klub, Boateng ein Praktikum zu ermöglichen. Foto: Sven Hoppe, dpa

Boateng hat seine juristische Strafe erhalten. Nicht nur die organisierten Fans des FC Bayern aber lehnen es ab, ihn wieder im Verein aufzunehmen – und sei es auch nur für eine Hospitanz. Recht, Moral und Gerechtigkeit unterscheiden sich je nach Sichtweise. Im Spiel gegen Dortmund machten die Münchner Anhänger mit mehreren Plakaten darauf aufmerksam, was sie vom Praktikum Boatengs halten: nichts.

Boateng hat nichts für seine Resozialisierung getan. Er hat sich – zumindest nicht öffentlich – entschuldigt oder gar glaubhafte Reue gezeigt. Sollte der FC Bayern Boateng wieder bei sich aufnehmen, sendet er eine bittere Botschaft aus. Dann könnte man glauben, Täterschutz ist dem FC Bayern wichtiger als Opferschutz. Boateng ist bisher den Beweis schuldig geblieben, charakterlich geeignet zu sein, um als Trainer zu arbeiten. Das sind etliche andere Trainer im Jugend-, Erwachsenen- und Profibereich auch nicht. Der FC Bayern aber ist kein normaler Verein. Er ist der erfolgreichste Verein Deutschlands. Was der FC Bayern macht, bleibt im Rest der Republik nicht unbemerkt. Der Klub hat enorme Strahlkraft.

Der FC Bayern trifft die falsche Entscheidung im Fall Jerome Boateng

Was der Klub mit dem in den eigenen Reihen aufgenommenen Trainer-Lehrling Boateng ausstrahlt, ist klar: Maskuline Wagenburgmentalität ist wichtiger als ein offener und kritischer Umgang mit dem Thema Gewalt gegen Frauen. Es ist ein verheerendes Zeichen. Dem besten deutschen Klub nicht würdig.