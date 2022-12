Kater statt Pokal: England-Profis adoptieren "Dave, the cat" in Katar

Zwei Fußball-Profis aus England bringen ein ganz besonderes Souvenir von der WM aus Katar mit nach Hause. Wenn es schon nicht der Pokal ist, dann zumindest "Dave, the cat".

Der Spezies Mensch ist der Hang zum Sammeln und Jagen evolutionär ja gewissermaßen in die Wiege gelegt. Nur so ist es zu erklären, dass heute noch von jeder Reise ein Souvenir nach Hause geschleppt wird. Egal, dass sich die Kühlschranktür wegen der tonnenweise Magneten aus aller Herren Länder nicht mehr öffnen lässt oder die Wohnzimmerkommode unter den Schneegestöbern mit den bedeutendsten Wahrzeichen der Welt zusammenbricht.

Irgendetwas soll die Reisenden doch auch später noch an ihre einzigartigen Trips erinnern. Wir dürfen uns sicher sein, dass für die Fußball-Nationen in Katar das begehrteste aller Souvenirs der WM-Pokal ist. Blöd nur, dass er sich am Ende des Turniers nur im Reisegepäck einer einzigen Mannschaft befinden wird. In den Koffern der Engländer sicher nicht. Das steht seit dem Elfmeter-Drama gegen Frankreich fest.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SID

Die englischen Fußball-Profis Kyle Walker und John Stones adoptieren eine Katze

Daraufhin entschloss sich das Manchester-City Duo Kyle Walker und John Stones aber, etwas anderes aus Katar mitzunehmen, das ihnen über die Turniertage ans Herz gewachsen ist. Sie entschieden sich, "Dave, the Cat“ zu adoptieren und die wohl glücklichste aller in den WM-Quartieren herumstreunenden Katzen mit nach England zu nehmen.

Noch ist unklar, ob der jetzt schon prominente Kater nach seiner viermonatigen Pflicht-Quarantäne und dem One-Way-Flug im Hause Walker oder Stones sein Katzenkörbchen findet oder ob sich beide das Sorgerecht teilen. Zumindest aber beweisen die beiden Briten trotz des schmerzhaften sportlichen Rückschlags große Herzenswärme zur Weihnachtszeit. Die englischen Gazetten titelten bereits: „Football might not be coming home, but Dave the cat is.“ (Der Fußball kommt vielleicht nicht nach Hause, aber Dave, die Katze.)

Hier lächelte der brasilianische Nationalspieler Vinicius Junior noch, während die Katze auf dem Podium der Pressekonferenz sitzt. Pressesprecher Vinicius Rodrigues entfernte das Tier schließlich mit einem rüden Griff ins Fell. Foto: Andre Penner/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: Ap / Andre Penner / Andre Penner

Brasilianischer Pressesprecher Vinicius Rodrigues lässt Katze von Podium plumpsen

Es gibt sie also doch, die Tierfreunde unter den Fußball-Profis. Ganz anders als im Falle des brasilianischen Pressesprechers Vinicius Rodrigues. Sie erinnern sich? Das war der, der eine ungebetene Mieze auf dem Podium während der Pressekonferenz mit einem rüden Griff ins Rückenfell packte und wenig gefühlvoll auf den Boden plumpsen ließ. Auch die Brasilianer sind schon ausgeschieden. Man darf nur hoffen, dass sie sich für einen Magneten oder ein Schneegestöber mit Wüste als Souvenir entschieden haben.

Lesen Sie dazu auch