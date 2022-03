Mit Russland und Belarus werden die Paralympics zur Farce

Das Paralympische Komitee sendet ein verstörendes Signal aus: Die Sportlerinnen und Sportler aus Russland und Belarus dürfen bei den Paralympics in China starten.

Völlig daneben – anders kann die Entscheidung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC), die russischen Sportler als neutrale Athleten bei den Paralympics in China an den Start gehen zu lassen, nicht kommentiert werden. Wer seinen Nachbarn aus machtpolitischem Kalkül mit Panzern und Raketen überfällt, muss mit harten Sanktionen rechnen. In allen Lebensbereichen.

Zwar zögerten einige korruptionsverdächtige Organisationen wie der Fußball-Weltverband Fifa oder die europäische Uefa mit Reaktionen, aber letztendlich sind sich jetzt fast alle einig: Mit Aktiven und Mannschaften aus dem Land des Aggressors kann es keinen gemeinsamen Sport geben, während die Russen Menschen töten und ein Land besetzen. Punkt. Kein aber.

Die Sanktionen müssen alle treffen – auch die Paralympics

Darüber ist man sich in der Sportwelt, die sich im Konfliktfall gerne das unpolitische Mäntelchen umhängt, glücklicherweise einig. Selbstredend sind Rollstuhlfahrerinnen oder anderweitig eingeschränkte Sportler nicht die Aggressoren. Aber die Hausfrau aus Moskau ist ebenfalls nicht am Überfall in der Ukraine beteiligt und erhält nun am Bankschalter kaum noch Rubel ausgezahlt. Die Sanktionen müssen alle ausnahmslos treffen.

Gerätselt wird, warum das IPC so milde geurteilt hat. Vor den Paralympics in Rio verfolgte der Paralympische Weltverband noch eine konsequentere Linie. Das IOC ließ die russische Mannschaft unter Einschränkungen bei den Sommerspielen 2016 in Brasilien starten. Trotz des staatlich orchestrierten Doping-Skandals bei den Winterspielen 2014 in Sotschi. Das IPC dagegen sperrte in Rio alle russischen Athleten aus.

Nun sollen Ukrainer gegen Russen im Langlauf oder Biathlon antreten, während einige tausend Kilometer weiter westlich die russische Armee Geschütze und Gewehre auf die Ukraine richtet – unerträglich. Die Paralympics werden zur Farce.

Lesen Sie dazu auch