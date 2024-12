Nach Olympia war das Wehklagen (mal wieder) groß, doch passiert ist seitdem: nichts

Am Ende eines Jahres wird Bilanz gezogen. Das gilt auch und ganz besonders für den Sport. Zumal es ein Jahr war, das mit Olympischen Spielen und einer Fußball-Europameisterschaft einiges zu bieten hatte. Die beiden Großereignisse stehen in einem bemerkenswerten Gegensatz. Auf der einen Seite die Randsportler, die es alle vier Jahre für kurze Zeit in den Fokus der Öffentlichkeit schaffen. Auf der anderen Seite die Fußballer, die neben ihren üppig dotierten Jobs in den Klubs eben auch noch eine EM spielen. Für das Heimatland natürlich, voller Stolz und Liebe und Respekt und so, aber auch dafür, den eigenen Marktwert weiter zu steigern.

