Neue Trikots sind prima Leibchen für die DFB-Charmeoffensive

Bei den anstehenden Fußballweltmeisterschaften werden die deutschen Männer und Frauen erstmals Trikots mit dem gleichen Design tragen. Dafür kann man sich aus Sicht des Deutschen Fußball-Bunds feiern lassen.

Die Marketingabteilung des Deutschen Fußball-Bundes ist schon ziemlich ausgefuchst. Nachdem die dortigen Chefstrategen endlich eingesehen haben, dass der über Jahre hinweg propagierte Slogan "Die Mannschaft" für das Männerteam des DFB nichts weiter als ein überheblicher Exponiertheitsanspruch ist und dringend abgeschafft gehört, versuchen sie es jetzt mit einer neuen Charmeoffensive. Eine, die heutzutage natürlich nur bei formvollendeter Gleichberechtigung funktioniert.

Weil diese beim DFB – wie hinlänglich bekannt – in der finanziellen Ausstattung von Männer- und Frauenteams noch ziemlich hinterherhinkt, konzentriert man sich lieber auf den textilen Bereich. Und rühmt sich überschwänglich dafür, dass erstmals in der Historie die deutschen Männer und die deutschen Frauen bei den anstehenden Fußball-Weltmeisterschaften (die einen wie bekannt noch vor Weihnachten in Katar, die anderen im nächsten Sommer in Australien) im gleichen Trikot auflaufen.

Die neuen Shirts dürften die Trikotverkäufe beim DFB ebenfalls ankurbeln

Gemessen an den eigenen Lobeshymnen, muss das für den DFB ein bewegender Schritt sein. Ein Schelm, dem dabei auch andere Gründe einfallen. Etwa wie dieser Marketingkniff die Trikotverkäufe künftig anzukurbeln vermag. Denn spätestens seit den deutschen Fußballerinnen die Sympathien über die Maßen zufliegen, ist auch dem Verband deren prima Werbe-Image bewusst.

Selbstverständlich loben alle Beteiligten – weiblich wie männlich – das gemeinsame Leibchen als "cooles und starkes Zeichen", das die "gemeinsamen Werte" und das "gleiche Ziel" hervorhebt. Doch es bleibt ein symbolischer Akt. Einer, der nett gemeint und der bei dem attraktiv designten Shirt mit breitem schwarzem Streifen auf weißen Grund und dezenten Gold-Applikationen auch schön anzuschauen ist. Von dem sich aber niemand eine nachhaltige Wende in Sachen Gleichstellung im Fußball versprechen darf. Nur solange der DFB daran verdient, wird er sich dafür begeistern. Wie einst für den mittlerweile geächteten Schriftzug "Die Mannschaft".

Video: SID

Tatsächlich hat es der sogar noch aufs neue Adidas-Trikot der Männer geschafft und ist auf dem Textiletikett am Kragen zu finden. Was bei der Präsentation für Irritationen sorgte. Das sei nur den langen Vorlaufzeiten in der Produktion geschuldet, entschuldigte sich der Sportartikelhersteller aus Herzogenaurach sogleich. Und versicherte eiligst, dass dieser Schriftzug zumindest bei den Fan-Exemplaren fehlen wird – auf den Frauen- und auch auf den Männer-Shirts.

Lesen Sie dazu auch