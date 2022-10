Noch fehlt den Panthern eine eigene Handschrift

Auswärts meist schlampig und unkonzentriert: Auch unter dem neuen Coach Peter Russell treten die Panther so auf wie in der vergangenen Saison.

Im vergangenen Sommer senste die sportliche Leitung mit Lothar Sigl an der Spitze kräftig durch das Panther-Personal. Sigl tauschte das Trainerteam komplett aus. Auch neun Neuzugänge sollten für frischen Wind sorgen und den Erfolgshunger der zuletzt allzu schnell satten Raubkatzen anregen. Der Schotte Peter Russell wollte dem Team „eine neue Identität geben“. Noch ist davon allerdings wenig zu sehen. Die neuen Panther kommen bisher daher wie die alten: Zuhause angriffslustig und auf Augenhöhe auch mit bärenstarken DEL-Kontrahenten wie Köln (5:2) oder Düsseldorf (2:1). Aber auswärts schlampig und unkonzentriert.

Panther schwanken in den Leistungen extrem: Jetzt ist AEV-Trainer Russell gefordert

Will heißen: Die Mannschaft hat das Potenzial in der Liga mitzuhalten und einen Play-off-Platz zu erkämpfen. Doch wieder sind die Schwankungen extrem. Gegen mehr als durchschnittliche Bietigheimer verloren die Augsburger, weil sie im zweiten Drittel an alles andere, aber nicht an ihren Job auf dem Eis dachten. Der Tabellenletzte bestrafte jeden Fehler und siegte verdient.

Doch wenn die Augsburger – und das ist das erklärte Ziel – in die Play-offs einziehen wollen, braucht es konzentrierte Auftritte auch gegen vermeintlich leichtere Gegner. Dann müssen Auswärtsspiele gewonnen und kurze Siegesserien gefeiert werden. Noch bleibt genügend Zeit, die Panther in die Spur zu bringen. Nach nun neun Partien mit Peter Russell sollte jedoch die Handschrift des Schotten bald zu sehen sein. Platz 13 mit Kontakt zum Tabellenende kann nicht der Anspruch der Augsburger sein. Hie und da ein gewonnenes Heimspiel mit den Fans zu feiern wird für den Saisonerfolg nicht reichen.

