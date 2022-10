Ronaldo bei Manchester United: Von Leitwölfen und schwarzen Schafen

Plus Fußball-Star Cristiano Ronaldo wird bei Manchester United nicht so gewürdigt, wie er sich das vorstellt, was zum Krach mit dem Trainer geführt hat. Dass Ronaldo klein beigeben wird, ist nicht zu erwarten.

Natürlich könnte man sich mal wieder maßlos über Cristiano Ronaldo aufregen. Arbeitsverweigerer! Eitler Pfau! Eingebildeter Millionario! Und das sind noch lange nicht die schlimmsten Beleidigungen, die sich der schillernde portugiesische Superstar im Laufe seiner langen Karriere schon anhören musste. Neue Kreationen dürften bald auf den Markt kommen, denn gerade gibt Ronaldo das schwarze Schaf in der Herde von Manchester United.

