Rudolph, das rotnasige Formel-1-Auto?

Plus Wenn sich die Skisprungschanzen öffnen und die Biathleten ihre Gewehre zücken, stehen die Festtage kurz bevor. Und was hat es mit einem rotnasigen Rennauto auf sich?

Auch ohne mannshohe aufblasbare Schneemänner, quietschbunt blinkende Tannenbäume oder beleuchtete Santa-Claus-Schlitten in den Vorgärten der Nachbarschaft, ereilt uns im Sport langsam die Gewissheit, dass die Weihnachtsfeiertage näherrücken. Schließlich gibt es jedes Jahr untrügliche Anzeichen aus der Sportwelt, dass das Fest nicht mehr weit sein kann.