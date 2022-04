Trotz Wechselfehlers: Warum der Bayern-Sieg bestehen muss

Gegen Freiburg spielte der FC Bayern kurzzeitig mit zwölf Spielern – und siegt mit 4:1. Warum das so bleibt und Freiburgs Streich eine schlechte Figur abgibt.

Wer dachte, dass es in fast 60 Jahren Bundesliga bereits alles gegeben hat, wurde am Samstagnachmittag etwas Besseren belehrt: In der Partie zwischen dem FC Bayern und dem SC Freiburg standen beim Stand von 3:1 für die Münchner kurzzeitig zwölf statt der erlaubten elf Bayern-Spieler auf dem Platz. Nun stellt sich die Frage: Bleibt Bayerns 4:1-Sieg bestehen oder nicht? Aber eigentlich auch wieder nicht – denn es wäre die noch größere Überraschung, wenn Freiburg hier wirklich am viel zitierten grünen Tisch des Sportgerichts die Punkte erhalten hätte.

Denn die Argumente derer, die einen nachträglichen Sieg der Breisgauer fordern, laufen ins Leere. Die Einwechslung von Sabitzer für Coman (der sich wegen der falsch angezeigten Rückennummer, seiner ehemaligen Nummer 29, nicht angesprochen fühlte), ist nicht zu vergleichen mit anderen, berühmten Wechselfehlern der Bundesligageschichte.

Der Wechselfehler ist nicht mit anderen Beispielen vergleichbar

Entscheidend ist nämlich die Frage, ob Coman und Sabitzer für das Spiel zum Zeitpunkt ihres Einsatzes generell einsatzberechtigt waren. Das war der Fall, wie ein Blick auf §17 Abs. 4 der Rechts- und Verfahrensordnung des DFB verrät. Nur falls das nicht der Fall und ein Spieler nicht einsatzberechtigt ist, würde ein Spiel mit 2:0 für die Mannschaft gewertet, die diesen Kicker eingewechselt hat. Prominente Beispiele lieferte etwa der 1. FC Kaiserslautern, der in den 90ern kurzzeitig mit einem Nicht-EU-Ausländer zu viel gespielt hatte. Oder der FC Bayern, bei dem Giovanni Trapattoni einen Vertragsamateur zu viel gebracht hatte. Die jeweiligen Spieler waren zum Zeitpunkt ihrer Einwechslung nicht einsatzberechtigt – Coman und Sabitzer eben schon.

In Freiburg ging es darum, wie mit einem überzähligen Spieler auf dem Feld zu verfahren ist. Das wiederum – und damit endet der Exkurs in die Regelkunde – ist in Regel 3 der DFB-Spielordnung geregelt. Darin ist nachzulesen, dass, sollte das Spiel wegen des Eingreifens eines Auswechselspielers unterbrochen werden, die Partie "mit einem direkten Freistoß oder Strafstoß fortgesetzt" wird. In den wenigen Sekunden, in denen Bayern mit zwölf Spielern auf dem Feld stand, war der eigentlich ausgewechselte Coman nicht einmal am Ball.

SC-Coach Christian Streich. Foto: Tom Weller, dpa

Freiburg-Trainer Streich verpasste es, Größe zu zeigen

Insofern hätte ein Protest der Freiburger wohl wenig Aussicht auf Erfolg. Dass der Sportclub sich wegen der Wertung des Spiels beschwert, ist laut SC-Trainer Christian Streich unwahrscheinlich. Ansonsten verpasste es der Chefcoach der Breisgauer aber nach dem Spiel diesmal, eine gute Figur zu machen. Streich sagte gegenüber dem ZDF und in der Pressekonferenz, dass es "ein Regelwerk gibt, das für alle gilt" und dass er sich nach diesem richten wolle. Der unüberhörbare Subtext der Streich-Aussage: Es kann doch nicht sein, dass der FC Bayern mit dieser Nummer ungestraft davonkommt.

Wohlgemerkt: Es geht darum, dass der FC Bayern beim Stand von 3:1 in der 85. Minute insgesamt 17 Sekunden einen überzähligen Spieler auf dem Feld hatte, der in dieser Zeit nicht einmal am Ball war. Streich, der ansonsten oft die richtigen Worte findet, hätte nach dem Spiel sportliche Größe zeigen und die Situation dahingehend einordnen können. Zumal es das von ihm zitierte Regelwerk für diese Stelle ohnehin gibt.