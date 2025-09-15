Von ein, zwei Bier und einem letzten goldenen Ziel

Es ist ein altbekanntes Vorhaben nach großen Erfolgen, welches Andreas Obst am späten Sonntagabend zu Protokoll gab: „Ich suche mir jetzt ein Bier. Und dann suche ich mir noch ein Bier.“ Passt nicht ganz zur Askese eines Topathleten, aber irgendwann ist eben der Zeitpunkt erreicht, an dem jeder für ein paar Stunden Askese Askese sein lässt. Zum Beispiel nach dem Gewinn eines großen Turniers. Besagter Andreas Obst ist Teil einer deutschen Basketball-Nationalmannschaft, wie sie es so erfolgreich noch nie gegeben hat. Amtierender Weltmeister war sie schon, jetzt ist sie auch Europameister.

Diese Kombination ist äußerst selten und vorläufiger Höhepunkt einer beeindruckenden Entwicklung. Viel war und ist die Rede vom Zusammenhalt dieser Mannschaft. Von deren Leidensfähigkeit und dem unbedingten Willen, gemeinsam allen Widrigkeiten zu trotzen. Eine wohltuende Botschaft, die dieser Erfolg von Riga aussendet. Dazu gehört auch, dass in Riga immer wieder zu hören war, welch großartiger Gegner die Türkei gewesen sei. Klar, als Sieger spricht es sich leicht. Trotzdem: Großmut fällt dieser Tage auf.

Dennis Schröder denkt nicht daran, aufzuhören

Sportlich ist diese Mannschaft auf dem Zenit ihrer Schaffenskraft. Viele Leistungsträger haben die 30 überschritten. Da könnte man vermuten, dass der ein oder andere jetzt die Gelegenheit zum Rücktritt nutzt. Man soll ja aufhören, wenn es am schönsten ist. Der 32-jährige Kapitän Dennis Schröder sieht das ganz anders. Er selbst wolle ja ohnehin spielen, bis er 40 ist. Außerdem glaube er, „wenn du eine goldene Ära hast, wie die Leute uns genannt haben, dann sollte man es so lange machen, bis man nicht mehr laufen kann“. Das passt dann auch schon wieder besser in die Zeit, denn man könnte es durchaus als Drohung verstehen, wenn diese Mannschaft gar nicht daran denkt, auseinanderzufallen.

Der Konkurrenz bleibt nur, auf die biologische Uhr zu hoffen. Denn die schert sich nicht um Absichtserklärungen. Doch kann sie einer ein bisschen langsamer ablaufen lassen, wenn er einen vorbildlichen Lebenswandel pflegt. Womit sich ein Kreis schließt, denn Alkohol gehört natürlich nicht zu einem solchen. Nächste Gelegenheit für eine Ausnahme böte sich Herrn Obst und seinen Kollegen am 30. Juli 2028. Das ist der Sonntag, an dem das olympische Basketball-Finale gespielt wird. Dieser Titel fehlt den deutschen Basketballern noch. Ein, zwei Bier ließen sich dann sicher organisieren.