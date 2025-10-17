Deutschlands Fußball braucht einen neuen Özil

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist einer der letzten kleinen gemeinsamen Nenner unserer Gesellschaft: Auch wenn zuletzt oft über sie gezürnt wurde – es interessiert dann doch irgendwie alle, wie die DFB-Auswahl sich schlägt. Ebenso interessant ist die Zusammensetzung der Mannschaft, die mit dem Bundesadler auf den Platz geht. Denn wie der Kader der Nationalelf aussieht, wirkt tief in die Gesellschaft hinein. Wenn ein Spieler mit Migrationshintergrund für Deutschland spielt, ist das nicht nur ein Zeichen für die Nation, die von Zuwanderung profitiert, sondern auch ein Signal an die jeweilige migrantische Community: Ihr gehört dazu, wir setzen auf euch.

Der Fußball schien einer der wenigen Bereiche zu sein, in denen Integration funktionierte: Beim WM-Gewinn 2014 schoss der gebürtige Pole Miroslav Klose die Tore, für defensive Stabilität sorgte der Deutsch-Tunesier Sami Khedira, Regie im Mittelfeld führte Mesut Özil, der Sohn von türkischen Eltern. Zuletzt bekam dieses Bild erhebliche Risse. Denn immer weniger Spieler mit einer doppelten Staatsbürgerschaft entscheiden sich für die DFB-Auswahl. Josip Stanisic wurde in München geboren und läuft für Kroatien auf, der Berliner Fisnik Asllani schießt Tore für den Kosovo und der größte Schmerz geht von einem Regensburger aus, der für die Türkei spielt. Bei Can Uzun habe er „ein Tränchen im Auge“, sagte DFB-Sportdirektor Rudi Völler zuletzt. Denn auch Uzun, der einer der großen Stars dieser Bundesliga-Saison ist, sagte dem DFB ab.

Zuletzt stand kein einziger Deutsch-Türke im Kader der deutschen Nationalmannschaft

Damit liegt er im Trend. Denn auch wenn es viele Beispiele von Nationalspielern mit Migrationshintergrund gibt: Obwohl rund drei Millionen Deutsche einen türkischen Migrationshintergrund haben, stand bei den jüngsten Spielen der deutschen A-Nationalmannschaft kein einziger von ihnen im DFB-Kader. Bei der U21, der wichtigsten Jugendauswahl, war es gerade mal einer – der Augsburger Mert Kömür. Zufall ist das nicht. Natürlich ist jede Entscheidung individuell. Zugleich ist es aber ein offenes Geheimnis, dass der türkische Verband Scouts anstellt, die mögliche Nationalspieler offensiv angehen. Dass manche Kicker sich von ihrer Entscheidung bessere Einsatzchancen erhoffen, gehört auch zur Wahrheit – zumal bei einer stetigen Erweiterung des Teilnahmefelds von Welt- und Europameisterschaften auch die Chancen steigen, an einem großen Turnier teilnehmen zu können.

Das vielleicht größte Problem ist aber eines, dem schwerer beizukommen ist: Offenbar ist es für viele Deutsch-Türken leichter, für die Türkei zu spielen. Ein Faktor mag sein, wie SPD-Bundestagsabgeordneter Macit Karaahmetoglu sagt, dass „das ehrliche Bemühen um Integration von Deutsch-Türk:innen in unserem Land ein Stück weit eingebrochen ist“. Der Politiker ist Vorsitzender der Deutsch-Türkischen Gesellschaft und sieht auch die Diskussion um den Fall Özil als einen „Bruch im Verhältnis Deutschlands zur deutsch-türkischen Community“ an. Die Kritik an Özil nach dem Foto mit dem türkischen Staatschef war berechtigt – für Karaahmetoglu war sie aber auch maßlos und geprägt von allgemeinen Vorbehalten gegenüber muslimischen Migranten. Hinter vorgehaltener Hand ist der Fall Özil in der Branche immer noch ein großes Thema.

Der deutsche Verband kündigt an, die emotionale Bindung zu den Spielern erhöhen zu wollen. Das ist höchste Zeit. Ein neuer Özil täte nicht nur dem DFB, sondern der ganzen Nation gut.