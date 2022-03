Wir wählen uns eine Weltmeisterschaft

Fast überall wird gewählt – warum dürfen dann bitte nicht die votierenden Profis über das Teilnehmerfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft bestimmen?

Wahlen sind ja nichts anderes als Umfragen, die unter Ernstfallbedingungen durchgeführt werden. Wenn also ein Meinungsforschungsinstitut am Telefon abfragt, wen man denn wählen würde, wenn am nächsten Sonntag Bundestagswahl wäre: nicht gleich genervt auflegen. Training macht den Wahlmeister. Es ist wie im Sport: Die Sieger werden nicht im Wettkampf gemacht, sondern in Höhentrainingslagern, Taktikschulungen und Arztpraxen. Am Tag der Entscheidung selbst gilt es dann nur noch, Gelerntes abzurufen.

Warum Italiens Nationalelf mit dem WM-Aus alles richtig gemacht hat

Wer also Meinungsumfragen meidet, läuft Gefahr, das Kreuz am Wahltag falsch zu setzen. Bei der Bundestagswahl im vergangenen Jahr flossen so beispielsweise 492.495 Erststimmen nicht ins Endergebnis ein. Ungültig. Das entspricht etwa einem Saarland. Möglicherweise hat am vergangenen Sonntag der Großteil des kleinen Landes einfach falsch gekreuzelt. Sieht die CDU jedenfalls so.

Gäbe es Wahlen, wäre Italien in Katar vertreten

Sportinteressierte sind geübter im Wählen als der oder die durchschnittliche Bundesdeutsche. Tor des Monats, Sportler des Jahres, Attraktivität der Tätowierungen von Kevin-Prince Boateng – das Abstimmen gehört zum Sport wie das Abwälzen der Schuld bei politischen Wahlniederlagen.

Wenn nun aber schon Wahllaien über die Zusammensetzungen von Landtagen abstimmen dürfen, warum dürfen dann bitte nicht die votierenden Profis über das Teilnehmerfeld einer Fußball-Weltmeisterschaft bestimmen? Jeder Sofafan kann die Abseitsregel besser erklären als Politikwissenschaftler die Feinheiten des Körperschaftssteuergesetzes. Es wären also Experten am Feld.

Bei der weltweiten Wahl würden zudem demokratische Kräfte gestärkt, wo sie brach liegen. Auf diesem Weg wären auch sicher die Italiener im Winter in Katar vertreten, Deutschland müsste möglicherweise zittern. Immerhin hätte somit das frühmorgendliche Besetzen der Sonnenliege auf Palma dann spürbare Konsequenzen. Denn klar ist auch: Das Kreuz wird nicht durch reine Fachkenntnis bestimmt, Sympathie spielt eine wichtige Rolle. Fast schon wie in der Politik. Vielleicht also doch gar keine so gute Idee.