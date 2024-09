Zweimal Rot: Trainer haben´s auch nicht leicht

Wie schön, dass die Fußball-Bundesliga auch im frühen Stadium hält, was sie verspricht. Neben viel Fußball wie immer auch Aufregung, Ärger, Diskussionen und Skandälchen. Mögen sich alle Beteiligten – Spieler, Trainer und Schiedsrichter – zu Saisonbeginn noch so fest vornehmen, sich die ganze Spielzeit über anständig und regelkonform zu verhalten, so sind die guten Vorsätze zuverlässig mit dem ersten Anpfiff dahin.

Andrea Bogenreuther