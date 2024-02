Korruptionsprozess

18:13 Uhr

Biathlon-Prozess in Norwegen beschert Infront erneut eine Razzia

Plus Ex-IBU-Präsident Anders Besseberg steht in Norwegen vor Gericht. Der Vorwurf: Korruption. Ermittler durchsuchten erneut Geschäftsräume einer Firma, die eng mit der IBU zusammenarbeitet.

In den Geschäftsräumen des Sportrechtevermarkters Infront hat es zuletzt überraschende Besuche gegeben. Anfang der Woche schauten Fahnder in der Zentrale im schweizerischen Zug vorbei, nachdem sie im vergangenen April schon bei der Österreich-Tochter Infront Austria in Salzburg zu Besuch gewesen waren. Anlass ist in beiden Fällen ein aufsehenerregender Prozess, der gerade in Norwegen läuft. Dort steht Anders Besseberg, ehemaliger Präsident des Biathlon-Weltverbandes IBU, vor Gericht. Ihm wird Korruption vorgeworfen. Infront-Mitarbeiter sollen, so der Vorwurf, Besseberg bestochen haben. Unter anderem geht es dabei um Jagdausflüge, teure Uhren und die Dienste von Prostituierten. Der Norweger bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Infront bestätigte die Durchsuchung auf Anfrage

Die Fäden der Ermittler laufen auch nach Österreich, da sich die dort ansässige Infront-Filiale um das Biathlon-Geschäft kümmert. Auf Anfrage eines Rechercheverbundes, dem neben unserer Redaktion auch Der Spiegel, BR, die österreichische Zeitung Der Standard und der norwegische Fernsehsender NRK angehören, hielt sich die Wiener Staatsanwaltschaft bedeckt und teilte nur mit, dass "weitere Hausdurchsuchungen im Ausland stattgefunden" hätten. Infront hingegen bestätigte die Durchsuchung. Im Zuge der Amtshilfe würden österreichische Behörden untersuchen, "ob es im Rahmen der Geschäftsbeziehung zwischen der Infront Austria GmbH und dem ehemaligen IBU-Präsidenten zu Fehlverhalten gekommen ist". Man habe jedoch immer nur marktübliche Konditionen bekommen und keinen unrechtmäßigen Einfluss genommen.

