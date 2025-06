Leichtflugzeug fängt im Flug an zu brennen und stürzt ab

Ein einmotoriges Leichtflugzeug ist im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald im Flug in Brand geraten und abgestürzt. Der 62 Jahre alte Pilot wurde schwer verletzt geborgen und in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Das Leichtflugzeug stürzte auf ein freies Gelände in der Nähe einer Kreisstraße bei Bad Krozingen. Die Ursache für das Feuer und den Absturz war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft ermitteln.

