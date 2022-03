Die Fußballer stehen vor der Wahl: Helfen, hoffen – oder flüchten

Viele Nationalspieler, Vereine und Oligarchen in der Ukraine sind vom Krieg gegen Russland stark betroffen. Sie reagieren ganz unterschiedlich.

Taras Stepanenko hat mittlerweile fast 100.000 Follower auf seinem Instagram-Accout. Und täglich werden es mehr beim ukrainischen Nationalspieler, der, wenn die russische Invasion nie stattgefunden hätte, dieser Tage vielleicht ein entscheidendes Play-off-Spiel um die WM-Fahrkarte bestritten hätte. Doch statt friedlich vom Turnier in Katar zu träumen, erlebt einer der besten Fußballer des Landes jeden Tag einen kriegerischen Albtraum.

In den sozialen Medien teilte der Profi von Schachtjor Donzek zuletzt die Bilder eines gepflegten Wohnkomplexes vor dem Krieg – und stellte daneben ein vollständig zerstörtes Gebäude. Dort, wo ein Kinderspielplatz war, liegen nichts als Trümmerteile.

"Hass zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen"

"Sie sind böse wie Hornissen", hat der 32-Jährige dazu geschrieben. "Hass ist alles, was wir erleben. Hass zum Frühstück, zum Mittagessen und zum Abendessen. Das ist unser Schicksal." Und doch macht er sich auch Mut: "Alles vergeht. Und es wird vorübergehen. Vergiss Hass und Trauer und setze darauf, dass unser Land wieder im Guten und in Einigkeit aufblüht." Der 69-fache Nationalspieler Stepanenko ist als Mahner und Mutmacher kein Einzelfall. Einige der prominentesten Fußballer des Landes sehen es jetzt als ihre Aufgabe an, sich für ihre Mitmenschen zu engagieren.

Auch Nationaltorwart Heorhij Buschtschan oder Mittelfeldspieler Mykola Schaparenko von Dynamo Kiew sind in ähnlicher Form aktiv. Die beiden Topvereine Schachtjor Donezk und Dynamo Kiew als wichtigste Zulieferer des Nationalteams unterstützen die Streitkräfte sowie Krankenhäuser.

Über ein humanitäres Programm sorgen beide Klubs dafür, dass landesweit benötigte Medikamente, Lebensmittel aber auch Militärausrüstung aus anderen europäischen Ländern transportiert wird. Zudem hat Dynamo Kiew eine Gruppe zusammengestellt, die bei der Evakuierung von Frauen und Kindern aus der umkämpften Hauptstadt hilft. Die Frau und der Sohn des 2018 von Borussia Dortmund zu West Ham United gewechselten Andrij Jarmolenko sollen über diesen Weg aus Kiew gebracht worden sein.

Die Ligaspiele in der Ukraine sind mit Kriegsbeginn ausgesetzt – und die Fortsetzung des Spielbetriebs so ungefähr die letzte Sorge, die das Land gerade hat. Genauso steht in den Sternen, ob das in den Juni verschobene WM-Play-off-Spiel der ukrainischen Nationalelf gegen Schottland wirklich stattfinden kann. Die Fußballer von Dynamo Kiew hielten sich bis Anfang März noch auf dem Trainingscampus im Nobelstadtteil Kontscha Zsapa fit. Einige aktuelle Dynamo-Profis sollen allerdings mittlerweile auch im Ausland sein.

Das Stadion von Schachtjor Donezk ist jetzt ein Organisationszentrum für Binnenflüchtlinge

Schachtjor Donezk hat seine Tätigkeiten vom ersten Kriegstag nach Lwiw an der polnischen Grenze verlegt, fast alle ausländischen Spieler traten die Flucht an, teils unter extrem erschwerten Bedingungen. Die zur EM 2012 genutzte Arena von Lwiw, in die der Klub wegen der seit 2014 von russischen Separatisten besetzten Donbass-Region für einige Europapokalspiele umzog, ist längst als Verteil- und Organisationszentrum für Binnenflüchtlinge umfunktioniert worden.

Die Strippenzieher der beiden Vereine sollen das kriegsgeplagte Land verlassen haben. Das Nachrichtenportal Ukrainska Prawda berichtete, dass die eng mit Dynamo Kiew verbundenen Brüder Grigoriy und Igor Surkis bereits am 26. Februar mit schweren Limousinen und mächtig Gefolgschaft um kurz vor Mitternacht nach Ungarn gelangten, dazu liegen Dokumente des ungarischen Grenzschutzes vor. Die beiden Brüder sollen 17,6 Millionen Dollar mitgenommen haben. Grigoriy Surkis führte bis 2012 den ukrainischen Fußball-Verband. Ohne Zutun des 72-jährigen Milliardärs hätte die EM 2012 nicht in der Ukraine stattgefunden. Sein neun Jahre jüngerer Bruder Igor Surkis ist Präsident von Dynamo Kiew.

Auch Rinat Achmetov soll sich ins Ausland abgesetzt haben. Einer der einflussreichsten Oligarchen in Osteuropa hat als generöser Präsident von Schachtjor Donezk den Bergarbeiterklub erst auf Europas Landkarte gehievt. Beim Uefa-Cup-Sieg 2009 gegen Werder Bremen ging der Vereinsboss sogar mit auf den Rasen. Achmetov hält sich im Westen auf, wechselweise in der Schweiz, Österreich und Großbritannien. Erst vor wenigen Tagen beklagte der 55-Jährige im Wall Street Journal, dass "russische Truppen die Stadt Mariupol in Ruinen" verwandeln, er werde seine beiden Stahlwerke mit 40.000 Mitarbeitern nicht unter russischer Besatzung betreiben. Der Großindustrielle aus der Kohle- und Stahlbranche galt lange als russlandfreundlich – ist von dieser Haltung aber abgerückt.

