Ukrainische Sportler kämpfen als Soldaten an der Front

Ukrainische Athletinnen und Athleten kämpfen in ihrer Heimat gegen die russische Invasion. Ein Nachwuchs-Biathlet und zwei Fußballspieler sind im Krieg gestorben.

In der Ukraine herrscht Ausnahmezustand. Seit nun einer Woche ist das Land nach dem Einmarsch russischer Truppen im Krieg. Dieser erreicht die Sportwelt nicht nur wegen der Sanktionen, die zahlreiche Weltverbände gegen Russland verhängt haben. Auch auf menschlicher Ebene wird der Krieg immer sichtbarer. Viele ukrainische Sportlerinnen und Sportler dienen bei den Streitkräften an der Front und kämpfen gegen die russische Armee. Die Nachricht über die ersten Todesopfer löst große Betroffenheit in der Sportwelt aus.

Box-Legenden Vitali und Wladimir Klitschko wollen Kiew verteidigen

Zwei Namen, die die ganze Welt kennt, sind untrennbar mit der Ukraine verbunden: Vitali und Wladimir Klitschko. Die beiden ehemaligen Box-Weltmeister im Schwergewicht sind trotz des Krieges nach wie vor in der Ukraine. Vitali will als Bürgermeister von Kiew in seiner Stadt bleiben und Menschen und Soldaten vor Ort unterstützen. Sein jüngerer Bruder Wladimir hat sich ihm angeschlossen und sich noch Anfang Februar – einige Wochen vor dem Einmarsch von Putins Truppen – als Reservist bei der ukrainischen Armee gemeldet. Wenn es darauf ankomme, wollen die Brüder kämpfen.

Vitali Klitschko (rechts), Bürgermeister von Kiew und ehemaliger Box-Weltmeister im Schwergewicht, und sein Bruder Wladimir Klitschko, ebenfalls ehemaliger Weltmeister, wollen Kiew verteidigen. Foto: Efrem Lukatsky, AP/dpa

Nach und nach melden sich zudem viele aktive Sportlerinnen und Sportler beim ukrainischen Militär oder wurden zum Dienst eingezogen. Auch Dmytro Pidruchnyi kämpft nun an der Front. Sportfans ist der 30-Jährige aus dem Biathlon bekannt, wo er bereits Welt- und Europameister wurde und vor zwei Wochen noch bei den Olympischen Spielen in Peking an den Start ging.

Biathlet Pidruchnyi: Von Olympia an die Front in der Ukraine

Nun meldet sich Pidruchnyi auf Instagram in Militär-Uniform bei seinen Fans. „Ich bin derzeit in meiner Heimatstadt Ternopil und diene in der Nationalgarde der Ukraine. Dieses Foto wurde während des Luftalarms aufgenommen“, schrieb der 30-Jährige zu dem Bild. Andere Biathletinnen und Biathleten tun es ihm gleich und haben ihre Saison für beendet erklärt. Neben Pidruchnyi verteidigen weitere Landsleute die Heimat, in Julia Dschima gehört eine Staffel-Olympiasiegerin von 2014 dazu. Auch Skeleton-Pilot Wladislaw Heraskewitsch war noch bei Olympia in Peking und ist jetzt an der Front angekommen.

Ebenfalls bei Instagram zeigte sich der amtierende Schwergewichtsweltmeister der Boxverbände WBA, IBF und WBO Oleksandr Usyk. Er will in der Ukraine kämpfen. In einem Video sagt der 35-Jährige: „Wir werden uns verteidigen. Stoppt den Krieg!“ Mit Wassyl Lomatschenko (34) hat sich noch ein weiterer Boxer dem Militär angeschlossen. Das meldet die Schweizer Tageszeitung Blick. Der zweifache Olympiasieger habe sich in die „Territoriale Verteidigung seiner Heimatstadt“ in der Nähe von Odessa eintragen lassen.

Tennis-Profi und Fußballspieler von Dynamo Kiew unterstützen das Militär

Tennis-Profi Sergej Stachowski dürfte den meisten Sportfans seit 2013 ein Begriff sein, als der 36-Jährige in der zweiten Runde des Grand Slams in Wimbledon Rekordsieger Roger Federer aus dem Turnier warf. Nach Angaben des Berliner Kuriers lebt die ehemalige Nummer 31 der Weltrangliste zwar seit 2014 in Ungarn, kehrt aber für den Krieg in die Ukraine zurück, wo er in Charkiw zur Welt kam und das Land nun gegen die russischen Streitkräfte verteidigen will.

Auch die Fußballer von Dynamo Kiew, dem erfolgreichsten Verein der Ukraine, unterstützen das ukrainische Militär. Auf einem Foto, das unter anderem auf Twitter geteilt wurde, zeigten sich viele Spieler der Mannschaft in Militäruniform und teilweise schwer bewaffnet. Die Kicker meldeten sich wie viele andere in der Zivilbevölkerung als Reservisten, schreibt der Berliner Kurier.

Zwei Fußballer und ein junger Biathlet sind bei den Kämpfen gestorben

Derweil löst der Tod von jungen Sportlern große Betroffenheit aus. Die Fußball-Spielervereinigung Fifpro gab bekannt, dass Nachwuchstorwart Vitalii Sapylo von Karpaty Lviv (3. Liga) und Dmytro Martynenko, der zuletzt für den FC Gostomel (2. Liga) aktiv war, in Kiew gestorben sind. Fifpro schrieb bei Twitter: „Unsere Gedanken sind bei den Familien, Freunden und Teamkollegen der jungen ukrainischen Fußballer Vitalii Sapylo (21) und Dmytro Martynenko (25), die ersten gemeldeten Verluste des Fußballs in diesem Krieg. Mögen beide in Frieden ruhen.“

Sapylo soll als Panzer-Kommandant bei der Verteidigung der ukrainischen Hauptstadt ums Leben gekommen sein, berichtet Bild.de. Martynenko soll mit seiner Mutter einen russischen Bombenangriff im eigenen Haus nicht überlebt haben.

Auch der junge Nachwuchs-Biathlet Yevhen Malyshev ist im Kampf gefallen. Er war erst 19 Jahre alt. „Das ist einer zu viel. Beendet den Krieg“, forderte Biathlet Johannes Thingnes Bö, der norwegische Vierfach-Olympiasieger bei Instagram. Der Biathlon-Weltverband IBU drückte am Mittwoch sein Beileid aus. Der Verband verurteile „erneut die russischen Angriffe auf die Ukraine und die Unterstützung durch Belarus und bekräftigt seine Hoffnung auf ein sofortiges Ende des Krieges“.