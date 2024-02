KSC - SV Wehen live in der 2. Liga: Übertragung im TV und Live-Stream

In der 2. Liga trifft heute der KSC auf den SV Wehen Wiesbaden. Hier finden Sie Infos zur Übertragung live im TV und Stream, den Termin und die Uhrzeit für den Anstoß.

Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga steht das Spiel zwischen dem Karlsruher SC und SV Wehen Wiesbaden an. Die beiden Teams standen sich zuletzt im August gegenüber und das Spiel endete mit 0:1 für Wiesbaden nach einem Tor in der 22. Minute. Trainer Christian Eichner und der KSC erwarten das Team aus Hessen nun Zuhause in Karlsruhe für eine Revanche. Der KSC hat seit November nicht mehr verloren und am vergangenen Spieltag den Hamburger SV mit 4:3 geschlagen. Auch der SVWW unter Cheftrainer Markus Kauczinski konnte sich am 27. Januar im letzten Spiel gegen Hertha BSC beweisen.

Hier haben wir für Sie alle Informationen zur Partie zwischen dem KSC und dem SV Wehen. Neben Termin, Uhrzeit und Bilanz verraten wir auch wie Sie das Spiel live im TV und Stream verfolgen können.

KSC gegen SV Wehen Wiesbaden: Termin und die Uhrzeit für den Anstoß

Der Spielplan des KSC kündigt das Spiel gegen SV Wehen für Freitag, den 2. Februar 2024 an. Der Anpfiff ist für 18.30 Uhr im BBBank Wildpark geplant. Für beide Mannschaften wäre ein Triumph von großer Bedeutung, da die Abstände im Zweitliga-Ranking äußerst knapp sind. Obwohl die Blau-Weißen in den letzten Wochen deutlich in der Tabelle aufgestiegen sind und sich derzeit auf dem achten Platz befinden, beträgt der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz lediglich sieben Punkte, trotz insgesamt 27 gesammelter Zähler. Die Mannschaft aus Wiesbaden befindet sich aktuell drei Plätze hinter dem KSC und hat 25 Punkte auf ihrem Konto. Ein Sieg könnte jedoch dazu führen, dass sie an den Karlsruhern vorbeiziehen.

Übertragung von KSC gegen SV Wehen Wiesbaden live im TV und Stream

Die Übertragung des Spiels zwischen dem Karlsruher SC und dem SV Wehen in der 2. Bundesliga findet nicht im Free-TV statt, denn der Pay-TV-Sender Sky hat sich die Rechte für die Übertragung gesichert. Moderiert wird die Sendung von Hartmut von Kameke. Neben der Freitagskonferenz auf Sky Sport Bundesliga 1 bietet auch Sky Sport Bundesliga 3 das Einzelspiel für Sie an. Das Spiel wird von Kommentator Jürgen Schmitz begleitet. Zusätzlich bietet Sky einen kostenpflichtigen Live-Stream über die Sky Go-App an. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite des Anbieters Sky.

Sie haben kein Sky-Abo und möchten die Begegnung aber trotzdem sehen? Dann schauen Sie doch in einer der vielen Karlsruher Bars und Kneipen vorbei, die das Spiel live und in voller Länge zeigen.

Hier haben wir für Sie alle Informationen zur Übertragung der Partie zwischen dem KSC und SV Wehen im Überblick:

Spiel: Karlsruher SC - SV Wehen Wiesbaden , 2. Liga, 20. Spieltag

- , 2. Liga, 20. Spieltag Datum: Freitag, 2. Februar 2024

Freitag, 2. Februar 2024 Uhrzeit : Anpfiff um 18.30 Uhr

Anpfiff um 18.30 Uhr Ort: BBBank Wildpark, Karlsruhe

BBBank Wildpark, Übertragung im Free-TV: ---

--- Übertragung im Pay-TV: Sky

Sky Übertragung im Live-Stream: Sky, WOW, Sky Go-App

KSC gegen SV Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga: Das ist die Bilanz der Partie

Die beiden Teams standen sich schon zwölf Mal auf dem Spielfeld gegenüber. Sechsmal gewann der KSC, während der SVWW fünfmal gewinnen konnte. Ein weiteres Spiel endete mit einem Unentschieden. Die letzten beiden Begegnungen konnte der SVWW für sich sichern - nun hat der KSC die Chance sich im Kampf um die oberen Plätze der Liga mit einem Sieg zu revanchieren.